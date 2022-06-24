Готуємо пиріг з ревенем і яблуками: простий рецепт ароматної випічки
З кислого ревеню і солодких яблук виходить чудова начинка для пирога. Спробуйте приготувати це нескладне блюдо, яке вийде неймовірно смачним і ароматним.
Рецепт був опублікований на Instagram-сторінці "Готуйте та смакуйте".
Пиріг з ревенем і яблуками
Інгредієнти:
- Ревінь - 3 шт
- Цукор - 2 ст. л
- Яблуко - 2 шт
- Кориця - 1 ч. л
- Цедра лимона - 1 ч. л
- Яйця - 4 шт
- Цукор - 100 гр
- Олія оливкова - 50 мл
- Борошно - 70 гр
- Крохмаль - 30 гр
- Розпушувач - 1 ч. л
- Ванільний ароматизатор
Спосіб приготування:
Ревінь помити, почистити, нарізати, додати 2 ст.л цукру і залишити на друшляку, щоб стікла рідина.
Яблука почистити, нарізати, додати корицю і цедру лимона.
Яйця збити міксером 3 хв, додати цукор, поступово збиваючи, додати масло.
Змішати борошно, крохмаль, розпушувач і ввести в нашу масу. Тісто готове! В кінці додати ароматизатор (у мене ванільний), ввести яблука і ревінь, перемішати.
Випікати у формі 24 см, при 180С, 30-40 хв до сухої зубочистки.
Готовий пиріг присипати пудрою. Подавати з кулькою морозива.
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