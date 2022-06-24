Готуємо пиріг з ревенем і яблуками: простий рецепт ароматної випічки

З кислого ревеню і солодких яблук виходить чудова начинка для пирога. Спробуйте приготувати це нескладне блюдо, яке вийде неймовірно смачним і ароматним.

Рецепт був опублікований на Instagram-сторінці "Готуйте та смакуйте".

Пиріг з ревенем і яблуками

Інгредієнти:

Ревінь - 3 шт

Цукор - 2 ст. л

Яблуко - 2 шт

Кориця - 1 ч. л

Цедра лимона - 1 ч. л

Яйця - 4 шт

Цукор - 100 гр

Олія оливкова - 50 мл

Борошно - 70 гр

Крохмаль - 30 гр

Розпушувач - 1 ч. л

Ванільний ароматизатор

Спосіб приготування:

Ревінь помити, почистити, нарізати, додати 2 ст.л цукру і залишити на друшляку, щоб стікла рідина.

Яблука почистити, нарізати, додати корицю і цедру лимона.

Яйця збити міксером 3 хв, додати цукор, поступово збиваючи, додати масло.

Змішати борошно, крохмаль, розпушувач і ввести в нашу масу. Тісто готове! В кінці додати ароматизатор (у мене ванільний), ввести яблука і ревінь, перемішати.

Випікати у формі 24 см, при 180С, 30-40 хв до сухої зубочистки.

Готовий пиріг присипати пудрою. Подавати з кулькою морозива.