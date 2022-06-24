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Готуємо пиріг з ревенем і яблуками: простий рецепт ароматної випічки

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П'ятниця 24 червня 2022 08:03
Готуємо пиріг з ревенем і яблуками: простий рецепт ароматної випічки Пиріг з ревенем і яблуками (freepik)
Автор: Марина Настевич

З кислого ревеню і солодких яблук виходить чудова начинка для пирога. Спробуйте приготувати це нескладне блюдо, яке вийде неймовірно смачним і ароматним.

Рецепт був опублікований на Instagram-сторінці "Готуйте та смакуйте".

Пиріг з ревенем і яблуками

Інгредієнти:

  • Ревінь - 3 шт
  • Цукор - 2 ст. л
  • Яблуко - 2 шт
  • Кориця - 1 ч. л
  • Цедра лимона - 1 ч. л
  • Яйця - 4 шт
  • Цукор - 100 гр
  • Олія оливкова - 50 мл
  • Борошно - 70 гр
  • Крохмаль - 30 гр
  • Розпушувач - 1 ч. л
  • Ванільний ароматизатор

Спосіб приготування:

Ревінь помити, почистити, нарізати, додати 2 ст.л цукру і залишити на друшляку, щоб стікла рідина.

Яблука почистити, нарізати, додати корицю і цедру лимона.

Яйця збити міксером 3 хв, додати цукор, поступово збиваючи, додати масло.

Змішати борошно, крохмаль, розпушувач і ввести в нашу масу. Тісто готове! В кінці додати ароматизатор (у мене ванільний), ввести яблука і ревінь, перемішати.

Випікати у формі 24 см, при 180С, 30-40 хв до сухої зубочистки.

Готовий пиріг присипати пудрою. Подавати з кулькою морозива.

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