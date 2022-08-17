Готовим печенье "Мерзавчики" родом из детства: просто, быстро и вкусно!

Многими любимое печенье "Мерзавчики" очень просто и быстро готовить. Тандем хрустящего сахарного теста со сгущенкой точно никого не оставит равнодушным.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Перетрите сливочное масло с мукой, чтобы получилась крошка. Добавьте яичный желток и сметану. Замесите мягкое тесто.
Разделите тесто на 3 части и положите в холодильник на 1 час.
Раскатайте тесто, разрежьте на 8 частей. Выложите 1 ч. л. вареного сгущенного молока на каждую часть теста и сверните рогалик. Обваляйте в сахаре.
Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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