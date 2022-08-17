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Готовим печенье "Мерзавчики" родом из детства: просто, быстро и вкусно!

Скриншот: Готовим печенье "Мерзавчики"
Автор: Светлана Мащенко

Многими любимое печенье "Мерзавчики" очень просто и быстро готовить. Тандем хрустящего сахарного теста со сгущенкой точно никого не оставит равнодушным.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Сметана - 100 г
  • Сливочное масло или маргарин - 100 г
  • Мука - 200 г
  • Яичный желток - 1 шт.
  • Соль - 1 щепотка
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Вареное сгущенное молоко - 200 г
  • Сахар для посыпки

Пошаговое приготовление

Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Перетрите сливочное масло с мукой, чтобы получилась крошка. Добавьте яичный желток и сметану. Замесите мягкое тесто.

Разделите тесто на 3 части и положите в холодильник на 1 час.

Раскатайте тесто, разрежьте на 8 частей. Выложите 1 ч. л. вареного сгущенного молока на каждую часть теста и сверните рогалик. Обваляйте в сахаре.

Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Ранее мы писали, как приготовить печенье "Алкоголики" по очень простому рецепту из старой записной книжки.

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