Готовим печенье "Мерзавчики" родом из детства: просто, быстро и вкусно!

Многими любимое печенье "Мерзавчики" очень просто и быстро готовить. Тандем хрустящего сахарного теста со сгущенкой точно никого не оставит равнодушным.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты: Сметана - 100 г

Сливочное масло или маргарин - 100 г

Мука - 200 г

Яичный желток - 1 шт.

Соль - 1 щепотка

Разрыхлитель - 0,5 ч. л.

Вареное сгущенное молоко - 200 г

Сахар для посыпки Пошаговое приготовление Смешайте муку с разрыхлителем и солью. Перетрите сливочное масло с мукой, чтобы получилась крошка. Добавьте яичный желток и сметану. Замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 3 части и положите в холодильник на 1 час. Раскатайте тесто, разрежьте на 8 частей. Выложите 1 ч. л. вареного сгущенного молока на каждую часть теста и сверните рогалик. Обваляйте в сахаре. Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.