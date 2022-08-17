Готуємо печиво "Мерзавчики" родом з дитинства: просто, швидко і смачно!

Багатьма улюблене печиво" Мерзавчики " дуже просто і швидко готувати. Тандем хрусткого цукрового тіста зі згущеним молоком точно нікого не залишить байдужим.

Розкачайте тісто, розріжте на 8 частин. Викладіть 1 ч. л. вареного згущеного молока на кожну частину тіста і згорніть рогалик. Обваляйте в цукрі.

Розділіть тісто на 3 частини і покладіть в холодильник на 1 годину.

Змішайте борошно з розпушувачем і сіллю. Перетріть вершкове масло з борошном, щоб вийшла крихта. Додайте яєчний жовток і сметану. Замісіть м'яке тісто.

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