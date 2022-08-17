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Готуємо печиво "Мерзавчики" родом з дитинства: просто, швидко і смачно!

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Середа 17 серпня 2022 08:00
Готуємо печиво "Мерзавчики" родом з дитинства: просто, швидко і смачно! Скріншот: готуємо печиво "мерзотники"
Автор: Світлана Мащенко

Багатьма улюблене печиво" Мерзавчики " дуже просто і швидко готувати. Тандем хрусткого цукрового тіста зі згущеним молоком точно нікого не залишить байдужим.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Сметана - 100 г
  • Вершкове масло або маргарин - 100 г
  • Борошно - 200 г
  • Яєчний жовток - 1 шт.
  • Сіль - 1 щіпка
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Варене згущене молоко - 200 г
  • Цукор для посипання

Покрокове приготування

Змішайте борошно з розпушувачем і сіллю. Перетріть вершкове масло з борошном, щоб вийшла крихта. Додайте яєчний жовток і сметану. Замісіть м'яке тісто.

Розділіть тісто на 3 частини і покладіть в холодильник на 1 годину.

Розкачайте тісто, розріжте на 8 частин. Викладіть 1 ч. л. вареного згущеного молока на кожну частину тіста і згорніть рогалик. Обваляйте в цукрі.

Випікайте 25-30 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше ми писали, як приготувати печиво "Алкоголіки" за дуже простим рецептом зі старої записної книжки.

Також повідомляли, що приготувати на Яблучний і Горіховий Спаси.

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