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Готовим паштет из скумбрии: самый простой рецепт ресторанного рыбного рийета

Автор: Светлана Мащенко

Рийет - разновидность паштета, в котором все компоненты измельчены крупно, с сохранением текстуры. Это блюдо произошло из Франции, и изначально его готовили из свинины. Позже появились разновидности из другого мяса или рыбы.

Как приготовить изысканный ресторанный рийет - паштет из скумбрии, рассказала блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для рийета:

  • Скумбрия свежемороженая - 1 шт. (вес целой рыбы около 500 г)
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт. + 0,5 шт.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Перец горошком и душистый перец - по 3 шт.
  • Горчица - 1-2 ч. л.
  • Сливочный сыр или сметана 20% - 100 г

Скриншот: Вот таким будет наш паштет по текстуре

Пошаговое приготовление паштета

Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост. В кастрюлю положите рыбу, лук, разрезанный на четвертинки, морковь, специи, залейте водой, посолите, проварите 5 минут.

Выключите огонь и дайте постоять еще 15 минут. Удалите из рыбы кости, измельчите ее вилкой.

Добавьте сливочный сыр (сметану), горчицу и очень мелко нарезанный лук (0,5 шт.).

Перемешайте, посолите по вкусу, дайте настояться в холодильнике 1 час.

Очень вкусно рийет из скумбрии подавать с тостами и огурцом - свежим или маринованным.

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