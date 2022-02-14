Готовим паштет из скумбрии: самый простой рецепт ресторанного рыбного рийета

Рийет - разновидность паштета, в котором все компоненты измельчены крупно, с сохранением текстуры. Это блюдо произошло из Франции, и изначально его готовили из свинины. Позже появились разновидности из другого мяса или рыбы.
Как приготовить изысканный ресторанный рийет - паштет из скумбрии, рассказала блогер Alina FooDee.
Скриншот: Вот таким будет наш паштет по текстуре
Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост. В кастрюлю положите рыбу, лук, разрезанный на четвертинки, морковь, специи, залейте водой, посолите, проварите 5 минут.
Выключите огонь и дайте постоять еще 15 минут. Удалите из рыбы кости, измельчите ее вилкой.
Добавьте сливочный сыр (сметану), горчицу и очень мелко нарезанный лук (0,5 шт.).
Перемешайте, посолите по вкусу, дайте настояться в холодильнике 1 час.
Очень вкусно рийет из скумбрии подавать с тостами и огурцом - свежим или маринованным.
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