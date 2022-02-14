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Готуємо паштет зі скумбрії: найпростіший рецепт ресторанного рибного рійєта

Автор: Світлана Мащенко

Рійєт - різновид паштету, в якому всі компоненти подрібнені крупно, зі збереженням текстури. Ця страва походить з Франції, і спочатку її готували зі свинини. Пізніше з'явилися різновиди з іншого м'яса або риби.

Як приготувати вишуканий ресторанний рійєт - паштет зі скумбрії, розповіла блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти для рійєта:

  • Скумбрія свіжоморожена - 1 шт. (вага цілої риби близько 500 г)
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт. + 0,5 шт.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Перець горошком і запашний перець - по 3 шт.
  • Гірчиця - 1-2 ч. л.
  • Вершковий сир або сметана 20% - 100 г

Скріншот: ось таким буде наш паштет по текстурі

Покрокове приготування паштету

Рибу очистіть від нутрощів, відріжте голову і хвіст. У каструлю покладіть рибу, цибулю, розрізану на четвертинки, моркву, спеції, залийте водою, посоліть, проваріть 5 хвилин.

Вимкніть вогонь і дайте постояти ще 15 хвилин. Видаліть з риби кістки, подрібніть її виделкою.

Додайте вершковий сир (сметану), гірчицю і дуже дрібно нарізану цибулю (0,5 шт.).

Перемішайте, посоліть за смаком, дайте настоятися в холодильнику 1 годину.

Дуже смачно рійєт зі скумбрії подавати з тостами і огірком - свіжим або маринованим.

Раніше шеф-кухар також розповів про заборонені добавки в котлети, які багато хто чомусь продовжує використовувати.

Також кулінарка розповіла, як приготувати найсмачніше тісто для пельменів.

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