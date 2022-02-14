Готуємо паштет зі скумбрії: найпростіший рецепт ресторанного рибного рійєта

Рійєт - різновид паштету, в якому всі компоненти подрібнені крупно, зі збереженням текстури. Ця страва походить з Франції, і спочатку її готували зі свинини. Пізніше з'явилися різновиди з іншого м'яса або риби.

Як приготувати вишуканий ресторанний рійєт - паштет зі скумбрії, розповіла блогерка Alina FooDee .

Дуже смачно рійєт зі скумбрії подавати з тостами і огірком - свіжим або маринованим.

Перемішайте, посоліть за смаком, дайте настоятися в холодильнику 1 годину.

Додайте вершковий сир (сметану), гірчицю і дуже дрібно нарізану цибулю (0,5 шт.).

Вимкніть вогонь і дайте постояти ще 15 хвилин. Видаліть з риби кістки, подрібніть її виделкою.

Рибу очистіть від нутрощів, відріжте голову і хвіст. У каструлю покладіть рибу, цибулю, розрізану на четвертинки, моркву, спеції, залийте водою, посоліть, проваріть 5 хвилин.

Скріншот: ось таким буде наш паштет по текстурі

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