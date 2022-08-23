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Готовим "Нутеллу" из слив: вкуснейший рецепт от народной кулинарки

Как приготовить шоколадную пасту из слив (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Представьте, что из слив можно приготовить настоящую шоколадную пасту, похожую на "Нутеллу", которая прекрасно сочетается с блинами, оладьями, сырниками и даже просто с хлебом.

Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.

Составляющие на 3 банки по 0,5 литров:

  • сливы - 2 кг (нечищеные)
  • сахар - 500 г
  • какао - 100 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • шоколад черный - 100 г

Пошаговое приготовление

Помойте сливы и почистите от косточек. Измельчите ягоды в пюре с помощью блендера или мясорубки. К пюре добавьте сахар и проварите на маленьком огне около 40 минут.

Когда масса закипит, снимите шум шумовкой. Со временем варенье станет темнее и гуще. В конце выключите плиту и добавьте ванильный сахар, шоколад и просеянное какао. Хорошо перемешайте массу.

Снова включите плиту и доведите массу до кипения.

Перелейте горячий шоколад в стерилизованные банки и герметично закрутите стерилизованными крышками. Наша сливовая Нутелла готова!

Ранее мы писали о рецепте домашней "Нутеллы" от другой кулинарки.

Также сообщалось, как сделать домашний твердый сыр "с дырочками".

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