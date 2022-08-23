Готовим "Нутеллу" из слив: вкуснейший рецепт от народной кулинарки

Представьте, что из слив можно приготовить настоящую шоколадную пасту, похожую на "Нутеллу", которая прекрасно сочетается с блинами, оладьями, сырниками и даже просто с хлебом.
Рецептом поделилась украинская кулинарка Лилия Цвит.
Помойте сливы и почистите от косточек. Измельчите ягоды в пюре с помощью блендера или мясорубки. К пюре добавьте сахар и проварите на маленьком огне около 40 минут.
Когда масса закипит, снимите шум шумовкой. Со временем варенье станет темнее и гуще. В конце выключите плиту и добавьте ванильный сахар, шоколад и просеянное какао. Хорошо перемешайте массу.
Снова включите плиту и доведите массу до кипения.
Перелейте горячий шоколад в стерилизованные банки и герметично закрутите стерилизованными крышками. Наша сливовая Нутелла готова!
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