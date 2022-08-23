Готуємо "Нутеллу" зі слив: смачнющий рецепт від народної кулінарки

Складники на 3 банки по 0,5 літрів:

сливи - 2 кг (нечищені)

цукор - 500 г

какао - 100 г

ванільний цукор - 1 пакетик

шоколад чорний - 100 г

Покрокове приготування

Помийте сливи і почистіть від кісточок. Подрібніть ягоди в пюре за допомогою блендера чи м'ясорубки. До пюре додайте цукор і проваріть на маленькому вогні близько 40 хвилин.

Коли маса закипить, зніміть шум шумівкою. З часом варення стане темнішим і густішим. В кінці вимкніть плиту і додайте ванільний цукор, шоколад і просіяне какао. Добре перемішайте масу.

Знову увімкніть плиту і доведіть масу до кипіння.

Перелийте гарячий шоколад у стерилізовані банки і герметично закрутіть стерилізованими кришками. Наша сливова Нутелла готова!