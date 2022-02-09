Готовим низкокалорийный банановый чизкейк: этот вкусный десерт не навредит фигуре

Каждой женщине, которая садится на диету, в первую очередь сложно отказаться именно от сладкого, мучного и шоколадного. Содержание сахара и жиров в десертах повышает их калорийность и негативно сказывается на фигуре.

Поэтому мы предлагаем рецепт низкокалорийного бананового чизкейка, которым можно полакомиться во время диеты.