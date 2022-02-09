Готовим низкокалорийный банановый чизкейк: этот вкусный десерт не навредит фигуре

Каждой женщине, которая садится на диету, в первую очередь сложно отказаться именно от сладкого, мучного и шоколадного. Содержание сахара и жиров в десертах повышает их калорийность и негативно сказывается на фигуре.
Поэтому мы предлагаем рецепт низкокалорийного бананового чизкейка, которым можно полакомиться во время диеты.
Рецептом поделилась нутрициологиня Алла Ковалева на своей странице в Instagram.
Такой тортик получится достаточно диетическим, в меру сладким и очень нежным. И технология приготовления значительно проще традиционной.
Для основы необходимы следующие ингредиенты:
Ингредиенты для творожной начинки:
Способ приготовления основы:
Сначала растопите сливочное масло. Затем яйцо смешать с заменителем сахара, солью, молоком и маслом.
После этого высыпьте туда муку и хорошо перемешайте ложкой и руками. При необходимости добавить еще молока или муки.
Тесто нужно распределить в форме, формируя бортики.
Легкий способ приготовления начинки:
Все ингредиенты взбить погружным блендером и вылейте массу на основу.
Поставить в духовку на час при температуре 160 градусов. После этого остудите и поставьте в холодильник на ночь.
Утром осторожно достаньте из формы. Чизкейк можете украсить ягодами.
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