Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігурі

Кожній жінці, яка сідає на дієту, в першу чергу складно відмовитися саме від солодкого, мучного і шоколадного. Вміст цукру і жирів в десертах підвищує їх калорійність і негативно позначається на фігурі.

Тому ми пропонуємо рецепт низькокалорійного бананового чізкейка, яким можна поласувати під час дієти.