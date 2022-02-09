Готуємо низькокалорійний банановий чизкейк: цей смачний десерт не нашкодить фігурі

Кожній жінці, яка сідає на дієту, в першу чергу складно відмовитися саме від солодкого, мучного і шоколадного. Вміст цукру і жирів в десертах підвищує їх калорійність і негативно позначається на фігурі.
Тому ми пропонуємо рецепт низькокалорійного бананового чізкейка, яким можна поласувати під час дієти.
Рецептом поділилась нутриціологиня Алла Ковальова на своїй сторінці в Instagram.
Такий тортик вийде досить дієтичним, в міру солодким і дуже ніжним. І технологія приготування значно простіша за традиційну.
Для основи необхідні такі інгредієнти:
Інгредієнти для сирної начинки:
Спосіб приготування основи:
Спочатку розтопіть вершкове масло. Потім яйце змішати із замінником цукру, сіллю, молоком та олією.
Після цього висипте туди борошно та добре перемішайте ложкою і руками. За необхідності додати ще молока чи борошна.
Тісто потрібно розподілити у формі, формуючи бортики.
Легкий спосіб приготування начинки:
Всі інгредієнти збити занурювальним блендером та вилийте масу на основу.
Поставити в духовку на годину за температури 160 градусів. Після цього остудіть та поставте в холодильник на ніч.
Вранці обережно дістаньте з форми. Чизкейк можете прикрасити ягодами.
Раніше ми повідомляли, як приготувати шоколадний чізкейк з фініками без випікання.
Також ми писали про чизкейк без випікання на основі вершкового сиру.