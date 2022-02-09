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Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео)

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Среда 09 февраля 2022 08:17
Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео) Фото: Творожный десерт с бананом (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовьте нежный творожный десерт с минимумом ингредиентов.

Рецептом поделились на YouTube-канале Готовлю, ем, живу.

"Нежная структура творожного десерта со слегка уловимым ванильно-банановым привкусом! Что еще нам понадобится? Всего три минуты времени и несколько замороженных ягод!" - сказано в описании рецепта.

Вам понадобится:

  • Творог 5-9% или домашний 200 гр
  • Молоко 50-100 гр
  • Спелый банан 1 шт
  • Сахар 1 стол ложка
  • Ванильный сахар 1/2 чайной ложки
  • Для украшения: ягоды и шоколадная стружка

Пошаговый рецепт приготовления

В творог добавьте обычный и ванильный сахар. Разомните вилкой и влейте туда молоко. Погружным блендером перебейте полученную массу. Туда же добавьте один спелый банан. Перебейте еще раз, пытаясь сделать массу однородной. Перелейте десерт в креманки и украсьте ягодами! Приятного аппетита!

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