Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео)

"Нежная структура творожного десерта со слегка уловимым ванильно-банановым привкусом! Что еще нам понадобится? Всего три минуты времени и несколько замороженных ягод!" - сказано в описании рецепта.

Вам понадобится:

Творог 5-9% или домашний 200 гр

Молоко 50-100 гр

Спелый банан 1 шт

Сахар 1 стол ложка

Ванильный сахар 1/2 чайной ложки

Для украшения: ягоды и шоколадная стружка

Пошаговый рецепт приготовления

В творог добавьте обычный и ванильный сахар. Разомните вилкой и влейте туда молоко. Погружным блендером перебейте полученную массу. Туда же добавьте один спелый банан. Перебейте еще раз, пытаясь сделать массу однородной. Перелейте десерт в креманки и украсьте ягодами! Приятного аппетита!