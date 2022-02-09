Готовим нежнейший десерт с бананом за три минуты (видео)
Фото: Творожный десерт с бананом (pixabay.com)
Приготовьте нежный творожный десерт с минимумом ингредиентов.
Рецептом поделились на YouTube-канале Готовлю, ем, живу.
"Нежная структура творожного десерта со слегка уловимым ванильно-банановым привкусом! Что еще нам понадобится? Всего три минуты времени и несколько замороженных ягод!" - сказано в описании рецепта.
Вам понадобится:
- Творог 5-9% или домашний 200 гр
- Молоко 50-100 гр
- Спелый банан 1 шт
- Сахар 1 стол ложка
- Ванильный сахар 1/2 чайной ложки
- Для украшения: ягоды и шоколадная стружка
Пошаговый рецепт приготовления
В творог добавьте обычный и ванильный сахар. Разомните вилкой и влейте туда молоко. Погружным блендером перебейте полученную массу. Туда же добавьте один спелый банан. Перебейте еще раз, пытаясь сделать массу однородной. Перелейте десерт в креманки и украсьте ягодами! Приятного аппетита!
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