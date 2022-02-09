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Готуємо ніжний десерт з бананом за три хвилини (відео)

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Середа 09 лютого 2022 08:17
Готуємо ніжний десерт з бананом за три хвилини (відео) Фото: сирний десерт з бананом (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготуйте ніжний сирний десерт з мінімумом інгредієнтів.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Готую, їм, живу.

"Ніжна структура сирного десерту зі злегка вловимим ванільно-банановим присмаком! Що ще нам знадобиться? Всього три хвилини часу і кілька заморожених ягід!"- сказано в описі рецепта.

Вам знадобиться:

  • Сир 5-9% або домашній 200 гр
  • Молоко 50-100 гр
  • Стиглий банан 1 шт
  • Цукор 1 стіл ложка
  • Ванільний цукор 1/2 чайної ложки
  • Для прикраси: ягоди і шоколадна стружка

Покроковий рецепт приготування

У сир додайте звичайний і ванільний цукор. Розімніть виделкою і влийте туди молоко. Занурювальним блендером перебийте отриману масу. Туди ж додайте один стиглий банан. Перебийте ще раз, намагаючись зробити масу однорідною. Перелийте десерт в креманки і прикрасьте ягодами! Смачного!

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