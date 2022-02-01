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Готовим нежнейшую запеканку на завтрак: рецепт от известного кулинара

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 08:22
Готовим нежнейшую запеканку на завтрак: рецепт от известного кулинара Фото: Рецепт запеканки на завтрак (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Творожная нежнейшая запеканка - это не только прекрасный завтрак, но и отличный десерт.

Рецептом этого лакомства поделился киевский повар и ресторатор Владимир Ярославский в Instagram.

Ингредиенты

  • 500 г кисломолочного сыра 9 или 15% ( творог)
  • 100 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 40 г манной крупы
  • 275 г молока
  • 150 г сливок 30%
  • 2 больших яйца
  • 125 г черного изюма

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставьте постоять до 1 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла. Тщательно взбейте погружным блендером массу в глянцевое состояние, как йогурт.

Не волнуйтесь, если масса жидкая: как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда добавьте еще немного молока – 25 г. Изюм предварительно замочите в кипятке, чтобы он набух.

Во взбитую смесь всыпьте изюм и перемешивайте. Отправьте в духовку при температуре 180-200°C примерно на 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.

Аккуратно достаньте запеканку из духового шкафа, остудите и только потом вынимайте из формы. Выходит сочная и однородная текстура, напоминающая чизкейк. Приятного аппетита!

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