Готовим нежнейшую запеканку на завтрак: рецепт от известного кулинара
Творожная нежнейшая запеканка - это не только прекрасный завтрак, но и отличный десерт.
Рецептом этого лакомства поделился киевский повар и ресторатор Владимир Ярославский в Instagram.
Ингредиенты
- 500 г кисломолочного сыра 9 или 15% ( творог)
- 100 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 40 г манной крупы
- 275 г молока
- 150 г сливок 30%
- 2 больших яйца
- 125 г черного изюма
Пошаговый рецепт приготовления
Смешайте венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставьте постоять до 1 часа. Это нужно для того, чтобы манка полностью набухла. Тщательно взбейте погружным блендером массу в глянцевое состояние, как йогурт.
Не волнуйтесь, если масса жидкая: как тесто на блины или даже оладьи. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда добавьте еще немного молока – 25 г. Изюм предварительно замочите в кипятке, чтобы он набух.
Во взбитую смесь всыпьте изюм и перемешивайте. Отправьте в духовку при температуре 180-200°C примерно на 35-45 минут, пока запеканка не поднимется.
Аккуратно достаньте запеканку из духового шкафа, остудите и только потом вынимайте из формы. Выходит сочная и однородная текстура, напоминающая чизкейк. Приятного аппетита!
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