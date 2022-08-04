Готовим недорогой и быстрый абрикосовый пирог: будете довольны результатом

Летом вы без труда можете приготовить пирог с абрикосами. Если у вас нет именно этих фруктов, возьмите любые другие или ягоды.
Рецептом лакомства поделилась кулинар Лиза Глинская в Instagram.
Песочная крошка:
Смешайте муку, сахар, соль. Добавьте холодное сливочное масло, сделайте песочную крошку. Поставьте в морозильную камеру.
Тесто:
Взбейте мягкое сливочное масло, добавьте сахар и ванильный сахар, перемешайте.
Добавьте яйца комнатной температуры. Перемешайте. Перемешайте муку с разрыхлителем. Добавьте и перемешайте в однородную консистенцию.
Творожная начинка:
Смешайте все ингредиенты и взбейте до однородной консистенции.
Возьмите форму, диаметром 20-22 см. На дно положите пергамент, стороны формы смажьте сливочным маслом.
Выложите тесто и разровняйте его. Выложите творожную начинку. И потом положите на тесто половинки абрикосов. Посыпьте песочной крошкой.
Отправьте в разогретую духовку. Выпекайте при температуре 170 градусов, 45-50 минут. Оставьте на 2-3 часа, чтобы пирог остыл.
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Кстати, известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок.