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Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Новина українською →
Вторник 03 мая 2022 12:00
Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок Готовим вкусный яблочный пирог (коллаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Как приготовить вкусный яблочный пирог, с которым справится каждая хозяйка, или даже... ребенок? Все очень просто.

Просто, если делать это по рецепту известной кондитерки Лизы Глинской, которым она поделилась в эфире "Ранку з Україною" на канале "Украина".

"Я хочу поделиться с вами очень вкусным и легким в приготовлении рецептом яблочного пирога. Даже если вы ни разу в жизни ничего не готовили, я обещаю, что он удастся вам с легкостью и удовольствием", - комментирует кондитерка.

Для яблочного пирога по рецепту Лизы Глинской вам понадобятся:

  • яблоки - 8-9 штук
  • мука - 200 г
  • манная крупа - 200 г
  • сахар - 200 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • корица или ванильный сахар - 1 чайная ложка
  • сливочное масло - 100 г
  • молоко - 100 мл

Дополнительно:

  • сахар - 30 г

Процесс приготовления пирога

Промыть яблоки, очистить от кожуры и натереть на крупной терке.

Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Смешать все сухие ингредиенты: сахар, муку, манную крупу, разрыхлитель, корицу или ванилин.

В сотейник вылить молоко и добавить сливочное масло. Нагреть на огне, чтобы масло полностью растопилось.

Подготовить форму диаметром около 23 см, выложить пергамент.

Готовим пирог.

Для этого следует слоями выкладывать на противень сухие ингредиенты и яблоки. Последний слой залить сливочным маслом и посыпать сахаром.

Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Запекать в разогретой духовке при температуре 180-190 градусов в течение 50-60 мин.

Дать изделию остыть и только тогда вынуть из формы.

Приятного аппетита!

Известная кондитер дала рецепт пирога, который сможет приготовить даже ребенок

Важно! Сорт яблок для этого рецепта не очень важен, но кондитер не советует использовать Симеренко.

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