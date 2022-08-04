Готуємо недорогий і швидкий абрикосовий пиріг: будете задоволені результатом

Влітку ви без зусиль можете приготувати пиріг з абрикосами. Якщо у вас немає саме цих фруктів, візьміть будь-які інші або ягоди.
Рецептом ласощів поділилася кулінар Ліза Глінська в Instagram.
Пісочна крихта:
Змішайте борошно, цукор, сіль. Додайте холодне вершкове масло, зробіть пісочну крихту. Поставте в морозильну камеру.
Тісто:
Збийте м'яке вершкове масло, додайте цукор і ванільний цукор, перемішайте.
Додайте яйця кімнатної температури. Перемішайте. Перемішайте борошно з розпушувачем. Додайте і перемішайте в однорідну консистенцію.
Сирна начинка:
Змішайте всі інгредієнти й збийте до однорідної консистенції.
Візьміть форму, діаметром 20-22 см. На дно покладіть пергамент, сторони форми змастіть вершковим маслом.
Викладіть тісто і розрівняйте його. Викладіть сирну начинку. І потім покладіть на тісто половинки абрикосів. Посипте пісочною крихтою.
Поставте в розігріту духовку. Випікайте при температурі 170 градусів, 45-50 хвилин. Залиште на 2-3 години, щоб пиріг охолов.
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