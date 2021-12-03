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Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево!

Автор: Светлана Мащенко

Лахша сюзмеси - традиционное блюдо крымскотатарской кухни, в котором основу ежедневного энергетического рациона составляли блюда из муки. Готовить такую лапшу просто, а лучше всего она сочетается с фасолью.

Рецептом поделилась глава Центра прикладной антропологии, исследовательница культуры крымскотатарского народа Ольга Соболева, пишет Їzhakultura.

Ингредиенты:

  • Мука - 1 кг;
  • Соль
  • Вода - 0,5 литра;
  • Яйца - 2 штуки;
  • Вареная фасоль - 300 г;
  • Луковица;
  • Масло растительное или топленое сливочное масло;
  • Перец, укроп, кинза (по желанию).

Фото: Так выглядит лахша сюзмесі (yizhakultura.com)

Пошаговое приготовление блюда

Растворяем в воде соль, выливаем ее в просеянную муку. Вбиваем 2 яйца и замешиваем крутое тесто.

Когда тесто становится эластичным и перестает прилипать к рукам, кладем его на присыпанный мукой стол и тонко раскатываем скалкой.

Раскатанный лист теста складываем гармошкой. Режем ленту из теста на мелкие полоски. Выкладываем свежую лапшу на блюдо.

Измельченный лук поджариваем в масле, к луку добавляем фасоль. Тушим вместе несколько минут. Напоследок присыпаем зеленью.

Лапшу отвариваем в подсоленной воде. Добавляем к фасоли, хорошо перемешиваем.

Ранее мы писали, как приготовить хамсу по настоящему крымскотатарскому рецепту.

Также гастроисследователи дали рецепт крымскотатарского мясного пирога кобете.

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