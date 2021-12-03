Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево!

Ингредиенты:

Мука - 1 кг;

Соль

Вода - 0,5 литра;

Яйца - 2 штуки;

Вареная фасоль - 300 г;

Луковица;

Масло растительное или топленое сливочное масло;

Перец, укроп, кинза (по желанию).

Фото: Так выглядит лахша сюзмесі (yizhakultura.com)

Пошаговое приготовление блюда

Растворяем в воде соль, выливаем ее в просеянную муку. Вбиваем 2 яйца и замешиваем крутое тесто.

Когда тесто становится эластичным и перестает прилипать к рукам, кладем его на присыпанный мукой стол и тонко раскатываем скалкой.

Раскатанный лист теста складываем гармошкой. Режем ленту из теста на мелкие полоски. Выкладываем свежую лапшу на блюдо.

Измельченный лук поджариваем в масле, к луку добавляем фасоль. Тушим вместе несколько минут. Напоследок присыпаем зеленью.

Лапшу отвариваем в подсоленной воде. Добавляем к фасоли, хорошо перемешиваем.