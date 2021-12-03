Готовим настоящую крымскотатарскую лапшу - лахшу сюзмеси: просто и дешево!

Лахша сюзмеси - традиционное блюдо крымскотатарской кухни, в котором основу ежедневного энергетического рациона составляли блюда из муки. Готовить такую лапшу просто, а лучше всего она сочетается с фасолью.
Рецептом поделилась глава Центра прикладной антропологии, исследовательница культуры крымскотатарского народа Ольга Соболева, пишет Їzhakultura.
Фото: Так выглядит лахша сюзмесі (yizhakultura.com)
Растворяем в воде соль, выливаем ее в просеянную муку. Вбиваем 2 яйца и замешиваем крутое тесто.
Когда тесто становится эластичным и перестает прилипать к рукам, кладем его на присыпанный мукой стол и тонко раскатываем скалкой.
Раскатанный лист теста складываем гармошкой. Режем ленту из теста на мелкие полоски. Выкладываем свежую лапшу на блюдо.
Измельченный лук поджариваем в масле, к луку добавляем фасоль. Тушим вместе несколько минут. Напоследок присыпаем зеленью.
Лапшу отвариваем в подсоленной воде. Добавляем к фасоли, хорошо перемешиваем.
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