Готуємо справжню кримськотатарську локшину - лахшу сюзмесі: просто й дешево!

Лахша сюзмесі - традиційна страва кримськотатарської кухні, в якій основу щоденного енергетичного раціону складали страви з борошна. Готувати таку локшину просто, а найкраще вона смакує з квасолею.
Рецептом поділилася Голова Центру прикладної антропології, дослідниця культури кримськотатарського народу Ольга Соболева, пише Їzhakultura.
Фото: Так виглядає лахша сюзмесі (yizhakultura.com)
Розчиняємо у воді сіль, виливаємо її в просіяне борошно. Вбиваємо 2 яйця і замішуємо круте тісто.
Коли тісто стає еластичним і перестає прилипати до рук, кладемо його на присипаний борошном стіл і тонко розкачуємо качалкою.
Розкачаний лист тіста складаємо гармошкою. Ріжемо стрічку з тіста на дрібні смужки. Викладаємо свіжу локшину на таріль.
Подрібнену цибулю підсмажуємо в олії, до цибулі додаємо квасолю. Тушкуємо разом кілька хвилин. Наостанок притрушуємо зеленню.
Локшину відварюємо в підсоленій воді. Додаємо до квасолі, добре перемішуємо.
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