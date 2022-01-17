Готовим настоящий грузинский харчо: можно язык проглотить!

Ингредиенты на кастрюлю в 4 л:

Говядина – 1-1,5 кг

Лук – 1 шт.

Хмели-сунели – полторы ложки

Аджика – 3 ложки

Сахар – 1 ч. ложка

Растительное масло – 3 ст. ложки

Рис – 5 ст. ложек

Грецкие орехи измельченные – 2 ст. ложки

Кинза – 4 ст. ложки

Петрушка – 2 ст. ложки

Чеснок – 3-4 зубчика

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

Для приготовления харчо можно брать любую часть говядину – как мякоть, так и куску на ребре. Его нужно тщательно промыть и обсушить.

Потом мясо нужно нарезать кусками и обжарить. Также кусок мяса можно запечь целиком в духовке с чесноком – минут 20 при температуре 220 градусов.

Далее мясо перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Варим бульон с добавлением половинки лука и зубчика чеснока на среднем огне – от 60 до 90 минут.

Вторую половину лука нарезаем мелко и слегка обжариваем в масле на сковороде, буквально 2 минуты.

Рис промываем несколько раз под проточной водой и добавляем в сковороду к луку. Туда же добавляем аджику, даем потушиться 2-3 минуты и добавляем 2-3 половника бульона.

Закрываем крышкой и тушим 5-7 минут. После этого добавляем специи: хмели-сунели, кинзу, петрушку, соль, перец.

Бульон процеживаем и вынимаем из него мясо, доводим до кипения на сильном огне и добавляем в кастрюлю заправку с рисом. Уменьшаем огонь до небольшого и варим 15-20 минут.

Мясо режем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю. Также берем измельченные орехи и высыпаем в кастрюлю. Можно добавить 1-2 листочка лаврового листа. И выдавливаем 1-2 зубчика чеснока.

Дайте харчо повариться еще 15-20 минут и снимите с огня. Харчо должен настояться не меньше 30 минут.

Пошаговый рецепт грузинского харчо