Готовим настоящий грузинский харчо: можно язык проглотить!

Харчо – национальный грузинский суп с пряностями, зеленью и чесноком. Такое блюдо отлично согреет в зимние холода и поможет поддержать иммунитет. Рецепт этого блюда несложный и классический харчо сможет приготовить даже новичок на кухне.
Как приготовить настоящий, наваристый и ароматный грузинский харчо – читайте в материале ниже.
Для приготовления харчо можно брать любую часть говядину – как мякоть, так и куску на ребре. Его нужно тщательно промыть и обсушить.
Потом мясо нужно нарезать кусками и обжарить. Также кусок мяса можно запечь целиком в духовке с чесноком – минут 20 при температуре 220 градусов.
Далее мясо перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Варим бульон с добавлением половинки лука и зубчика чеснока на среднем огне – от 60 до 90 минут.
Вторую половину лука нарезаем мелко и слегка обжариваем в масле на сковороде, буквально 2 минуты.
Рис промываем несколько раз под проточной водой и добавляем в сковороду к луку. Туда же добавляем аджику, даем потушиться 2-3 минуты и добавляем 2-3 половника бульона.
Закрываем крышкой и тушим 5-7 минут. После этого добавляем специи: хмели-сунели, кинзу, петрушку, соль, перец.
Бульон процеживаем и вынимаем из него мясо, доводим до кипения на сильном огне и добавляем в кастрюлю заправку с рисом. Уменьшаем огонь до небольшого и варим 15-20 минут.
Мясо режем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю. Также берем измельченные орехи и высыпаем в кастрюлю. Можно добавить 1-2 листочка лаврового листа. И выдавливаем 1-2 зубчика чеснока.
Дайте харчо повариться еще 15-20 минут и снимите с огня. Харчо должен настояться не меньше 30 минут.
Пошаговый рецепт грузинского харчо
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