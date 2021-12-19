ru ua
Вс, 19 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Готовим настоящие рождественские пряники: символ праздника и уюта

Новина українською →
Воскресенье 19 декабря 2021 17:12
Готовим настоящие рождественские пряники: символ праздника и уюта Фото: Рецепт рождественских пряников (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Имбирные пряники – это традиционное блюдо на праздничных столах во многих странах мира. Приготовление этих пряников не очень сложное и многие привлекают к этому процессу детей.

Такими пряниками часто украшают новогодние елки и дарят их близким родственникам.

Как приготовить настоящие рождественские пряники – читайте в материале Styler ниже.

Ингредиенты

  • Мед – 250 г
  • Сахар -250 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Корень имбиря – 2 ст. ложки
  • Какао – 25 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка
  • Коньяк – 3 ст. ложки
  • Молотый кардамон – 1 щепотка
  • Молотая гвоздика – 1 щепотка
  • Анис – 1 щепотка
  • Корица молотая – 1 ч. ложка
  • Лимонная цедра - 1 ч. ложка
  • Мука – 650 г
  • Ванильный порошок – 1 щепотка

Способ приготовления

1. Мед, сахар и масло нужно разогреть на водяной бане до полного растворения сахара. Снять с плиты и дать остыть.

2. Взять половину муки и смешать с пряностями, цедрой, какао и добавить разрыхлитель.

3. В медовую массу вбить одно яйцо. Добавить туда коньяк и сок имбиря.

4. Мучную смесь соединить с медово-яичной и хорошо вымесить тесто. Остальную муку нужно добавлять постепенно.

4. Тесто должно стать плотным и эластичным. Положите его в пакет и оставьте на ночь в холодильник.

5. Разогрейте духовку до 170-180 градусов. Раскатайте тесто на 3-5 мм, и вырезайте фигурки.

6. Выпекайте пряники в течении 5-7 минут.

Готовим настоящие рождественские пряники: символ праздника и уюта

Фото: Как приготовить традиционные рождественские пряники (freepik.com)

Делаем глазурь

Для глазури вам понадобится 1 яичный белок, 150-200 г сахарной пудры, 1 ч. ложка лимонного сока. Можно использовать пищевые красители.

Белок взбейте вилкой, подсыпайте понемногу пудру, в конце добавьте лимонный сок.

Украшайте пряники так, как вам нравится – можно части, можно целиком.

Для рисунка глазурь должна быть более густой, а для полной заливки – более жидкая.

Важно! Вместо меда можно взять кленовый сироп, а для того, чтобы получить сок имбиря, корень нужно очистить тонко.

Потом натереть на терке или пропустить через соковыжималку. Не трогайте в процессе глаза – может быть жжение.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить три простых и быстрых салата на Новый год.

А также рассказывали о том, чем можно легко заменить сахар на кухне.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт пряники
LITE
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич
Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич