Готуємо справжні різдвяні пряники: символ свята і затишку
Імбирні пряники - це традиційне блюдо на святкових столах у багатьох країнах світу. Приготування цих пряників не дуже складне і багато хто залучає до цього процесу дітей.
Такими пряниками часто прикрашають новорічні ялинки та дарують їх близьким родичам.
Як приготувати справжні різдвяні пряники – читайте в матеріалі Styler нижче.
Інгредієнт
- Мед – 250 г
- Цукор -250 г
- Вершкове масло - 150 г
- Яйце - 1 шт.
- Корінь імбиру - 2 ст. ложки
- Какао - 25 г
- Розпушувач - 1 ч. ложка
- Коньяк - 3 ст. ложки
- Мелений кардамон – 1 щіпка
- Мелена гвоздика - 1 щіпка
- Аніс - 1 щіпка
- Кориця мелена - 1 ч. ложка
- Лимонна цедра - 1 ч. ложка
- Борошно - 650 г
- Ванільний порошок - 1 щіпка
Спосіб приготування
1. Мед, цукор і масло потрібно розігріти на водяній бані до повного розчинення цукру. Зняти з плити та дати охолонути.
2. Взяти половину борошна і змішати з прянощами, цедрою, какао і додати розпушувач.
3. У медову масу вбити одне яйце. Додати туди коньяк і сік імбиру.
4. Борошняну суміш з'єднати з медово-яєчної та добре вимісити тісто. Решту борошна потрібно додавати поступово.
4. Тісто має стати щільним і еластичним. Покладіть його в пакет і залиште на ніч в холодильник.
5. Розігрійте духовку до 170-180 градусів. Розкачайте тісто на 3-5 мм, і вирізуйте фігурки.
6. Випікайте пряники протягом 5-7 хвилин.
Фото: як приготувати традиційні різдвяні пряники (freepik.com)
Робимо глазур
Для глазурі вам знадобиться 1 яєчний білок, 150-200 г цукрової пудри, 1 ч. ложка лимонного соку. Можна використовувати харчові барвники.
Білок збийте виделкою, підсипати потроху пудру, в кінці додайте лимонний сік.
Прикрашайте пряники так, як вам подобається – можна частини, можна цілком.
Для малюнка глазур повинна бути більш густий, а для повної заливки – більш рідка.
Важливо! Замість меду можна взяти кленовий сироп, а для того, щоб отримати сік імбиру, корінь потрібно очистити тонко.
Потім натерти на тертці або пропустити через соковижималку. Не чіпайте в процесі очі - може бути печіння.
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