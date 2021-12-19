Готуємо справжні різдвяні пряники: символ свята і затишку

Такими пряниками часто прикрашають новорічні ялинки та дарують їх близьким родичам.

Імбирні пряники - це традиційне блюдо на святкових столах у багатьох країнах світу. Приготування цих пряників не дуже складне і багато хто залучає до цього процесу дітей.

Як приготувати справжні різдвяні пряники – читайте в матеріалі Styler нижче.

Інгредієнт

Мед – 250 г

Цукор -250 г

Вершкове масло - 150 г

Яйце - 1 шт.

Корінь імбиру - 2 ст. ложки

Какао - 25 г

Розпушувач - 1 ч. ложка

Коньяк - 3 ст. ложки

Мелений кардамон – 1 щіпка

Мелена гвоздика - 1 щіпка

Аніс - 1 щіпка

Кориця мелена - 1 ч. ложка

Лимонна цедра - 1 ч. ложка

Борошно - 650 г

Ванільний порошок - 1 щіпка

Спосіб приготування

1. Мед, цукор і масло потрібно розігріти на водяній бані до повного розчинення цукру. Зняти з плити та дати охолонути.

2. Взяти половину борошна і змішати з прянощами, цедрою, какао і додати розпушувач.

3. У медову масу вбити одне яйце. Додати туди коньяк і сік імбиру.

4. Борошняну суміш з'єднати з медово-яєчної та добре вимісити тісто. Решту борошна потрібно додавати поступово.

4. Тісто має стати щільним і еластичним. Покладіть його в пакет і залиште на ніч в холодильник.

5. Розігрійте духовку до 170-180 градусів. Розкачайте тісто на 3-5 мм, і вирізуйте фігурки.

6. Випікайте пряники протягом 5-7 хвилин.

Фото: як приготувати традиційні різдвяні пряники (freepik.com)

Робимо глазур

Для глазурі вам знадобиться 1 яєчний білок, 150-200 г цукрової пудри, 1 ч. ложка лимонного соку. Можна використовувати харчові барвники.

Білок збийте виделкою, підсипати потроху пудру, в кінці додайте лимонний сік.

Прикрашайте пряники так, як вам подобається – можна частини, можна цілком.

Для малюнка глазур повинна бути більш густий, а для повної заливки – більш рідка.

Важливо! Замість меду можна взяти кленовий сироп, а для того, щоб отримати сік імбиру, корінь потрібно очистити тонко.

Потім натерти на тертці або пропустити через соковижималку. Не чіпайте в процесі очі - може бути печіння.