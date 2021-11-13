Чем можно легко заменить сахар в рационе: найдется на любой кухне

Сахар вреден для здоровья – он не только влияет на фигуру и состояние зубов, а еще и может вызвать различные заболевания. Искусственные подсластители порой ничем не лучше обычного рафинада. Однако есть натуральные заменители сахара, которые найдутся на любой кухне.

Чем можно легко заменить сахар в рационе - читайте в материале ниже.

Кленовый сироп

Универсальное средство, которое по праву считается натуральным подсластителем. Он производится из растительного сока и содержит более 50 антиоксидантов. Таким сиропом можно полить оладьи, добавить его в кашу или чай. Но при выборе будьте осторожны – производители часто подделывают этот продукт.

Изюм

Изюм тоже богат на антиоксиданты, а еще содержит клетчатку. Им можно заменить сахар в выпечке, а также использовать в других блюдах. Маленький секрет – изюм можно смолоть в блендере в порошок.

Лимон

Сладости этот фрукт не добавит, но вкус напитка точно поможет улучшить. Лимон очень полезен для мозга и в соке лимона организм сам отыщет необходимую глюкозу.

Мед

Очень полезный продукт на любой кухне. Прекрасно подходит для приготовления блюд и большинства напитков. В последнее время стали очень популярны кофейные напитки именно с медом. В нем полно антиоксидантов и полезных веществ, которые помогают защитить организм от простуд и укрепить иммунитет.

Яблочное пюре

Отличная добавка к чаю или в утреннюю кашу. Пару ложек такого пюре вместе с корицей и орехами – и выйдет полноценный десерт.

Корица

Добавьте щепотку в утреннюю чашку кофе и это сразу добавит сил и энергии. Корица добавит не только пикантности, но и тонкий сладкий вкус. Она повышает иммунитет и даже помогает похудеть.

Молоко

Обычное молоко с натуральным природным сахаром в составе сделают утреннюю чашку кофе более вкусной.

Нектар агавы

Этот нектар в качестве натурального подсластителя использовали еще древние племена. Он по своему виду напоминает мед, но употреблять его стоит в небольшом количестве из-за большого содержания фруктозы.

Экстракт стевии

Это натуральный заменитель сахара из Южной и Центральной Америки. Его получают из растения Stevia rebaudiana. Стевия намного слаще сахарозы, но в ней почти нет калорий и на уровень глюкозы в крови она не влияет.

Кокосовый сахар

Его делают из сока кокосовых цветов. В продаже его можно встретить в виде пасты или гранул. Такой сахар подойдет для многих напитков и приготовления разных блюд. В нем много калия.