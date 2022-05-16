Готуємо морозиво Пломбір вдома без морожениці: два інгредієнти і кілька хвилин часу
Морозиво Пломбір можна легко і просто приготувати вдома, а смак вийде кращим, ніж в магазині. При цьому жодних пристроїв на кшталт морожениці не треба.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
Інгредієнти на 8 порцій:
- вершки 30% - 500 г
- згущенка сира - 300 г
- вафлі - 2 шт.
Покрокове приготування
Збиваємо вершки до утворення пишної маси. Дуже важливо не перезбити, щоб вершки не розшарувалися
Додаємо сире згущене молоко.
Перемішуємо все міксером. Важливо, щоб і вершки і сгущенка були з холодильника.
В морозиво можна додавати будь-які улюблені наповнювачі - горішки, шоколад, карамель, джем тощо.
Покладіть вафлю у форму, викладіть морозиво, розподіліть по формі, зверху покладіть другу вафлю.
Відправте в морозильну камеру на 3-4 години. Коли морозиво повністю замерзне, розріжте його гарячим ножем на 8 порцій.
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