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Готуємо морозиво Пломбір вдома без морожениці: два інгредієнти і кілька хвилин часу

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Понеділок 16 травня 2022 11:45
Готуємо морозиво Пломбір вдома без морожениці: два інгредієнти і кілька хвилин часу Колаж РБК-Україна: Готуємо морозиво Пломбір вдома
Автор: Світлана Мащенко

Морозиво Пломбір можна легко і просто приготувати вдома, а смак вийде кращим, ніж в магазині. При цьому жодних пристроїв на кшталт морожениці не треба.

Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.

Інгредієнти на 8 порцій:

  • вершки 30% - 500 г
  • згущенка сира - 300 г
  • вафлі - 2 шт.

Покрокове приготування

Збиваємо вершки до утворення пишної маси. Дуже важливо не перезбити, щоб вершки не розшарувалися

Додаємо сире згущене молоко.

Перемішуємо все міксером. Важливо, щоб і вершки і сгущенка були з холодильника.

В морозиво можна додавати будь-які улюблені наповнювачі - горішки, шоколад, карамель, джем тощо.

Покладіть вафлю у форму, викладіть морозиво, розподіліть по формі, зверху покладіть другу вафлю.

Відправте в морозильну камеру на 3-4 години. Коли морозиво повністю замерзне, розріжте його гарячим ножем на 8 порцій.

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