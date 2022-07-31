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Готовим Милкшейк, как в МакДональдсе: рецепт проще, чем вы думаете

Новина українською →
Воскресенье 31 июля 2022 09:35
Готовим Милкшейк, как в МакДональдсе: рецепт проще, чем вы думаете Скриншот видео: милкшейк как в МакДональдс
Автор: Светлана Мащенко

Пока МакДональдсы по всей Украине закрыты, предлагаем вам повторить тот самый легендарный рецепт ванильного Милкшейка (Milkshake). Холодный и заманчиво сладкий - он особенно будет смаковать в летнюю жару.

Смотрите ниже в материале Styler пошаговый рецепт ванильного коктейля.

Ингредиенты:

  • кубики льда - 1,5 стакана
  • молоко - 350 мл
  • ванильное мороженое - 3 шарика (150-200 г)
  • ванильные чипсы - бобы, vanilla bean chips (по желанию и возможности)
  • ванильный экстракт - 1/8 чайной ложки (или ванильный сахар по вкусу)

Готовим Милкшейк, как в МакДональдсе: рецепт проще, чем вы думаете

Эти ингредиенты нам понадобятся для приготовления Милкшейка (скриншот видео)

Как приготовить вкусности

Смешайте все ингредиенты в блендере или измельчителе. Взбейте в течение минутки и наш Milkshake как в Макдональдсе готов!

Ранее мы писали, как приготовить картофель фри как в МакДональдсе.

Также сообщалось, когда МакДональдс снова откроют в Украине, и почему это так важно.

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МакДональдз
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