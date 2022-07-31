Готовим Милкшейк, как в МакДональдсе: рецепт проще, чем вы думаете
Скриншот видео: милкшейк как в МакДональдс
Пока МакДональдсы по всей Украине закрыты, предлагаем вам повторить тот самый легендарный рецепт ванильного Милкшейка (Milkshake). Холодный и заманчиво сладкий - он особенно будет смаковать в летнюю жару.
Смотрите ниже в материале Styler пошаговый рецепт ванильного коктейля.
Ингредиенты:
- кубики льда - 1,5 стакана
- молоко - 350 мл
- ванильное мороженое - 3 шарика (150-200 г)
- ванильные чипсы - бобы, vanilla bean chips (по желанию и возможности)
- ванильный экстракт - 1/8 чайной ложки (или ванильный сахар по вкусу)
Эти ингредиенты нам понадобятся для приготовления Милкшейка (скриншот видео)
Как приготовить вкусности
Смешайте все ингредиенты в блендере или измельчителе. Взбейте в течение минутки и наш Milkshake как в Макдональдсе готов!
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