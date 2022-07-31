Готовим Милкшейк, как в МакДональдсе: рецепт проще, чем вы думаете

Скриншот видео: милкшейк как в МакДональдс

Пока МакДональдсы по всей Украине закрыты, предлагаем вам повторить тот самый легендарный рецепт ванильного Милкшейка (Milkshake). Холодный и заманчиво сладкий - он особенно будет смаковать в летнюю жару.

Смотрите ниже в материале Styler пошаговый рецепт ванильного коктейля.