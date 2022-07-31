Готуємо Мілкшейк, як в МакДональдсі: рецепт простіше, ніж ви думаєте

Скріншот відео: Мілкшейк як в МакДональдс

Поки МакДональдси по всій Україні зачинені, пропонуємо вам повторити той самий легендарний рецепт ванільного Мілкшейку (Milkshake). Холодний і манко солодкий - він особливо смакуватиме в літню спеку.

Дивіться нижче в матеріалі Styler покроковий рецепт ванільного коктейлю.