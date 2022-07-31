Готуємо Мілкшейк, як в МакДональдсі: рецепт простіше, ніж ви думаєте
Скріншот відео: Мілкшейк як в МакДональдс
Поки МакДональдси по всій Україні зачинені, пропонуємо вам повторити той самий легендарний рецепт ванільного Мілкшейку (Milkshake). Холодний і манко солодкий - він особливо смакуватиме в літню спеку.
Дивіться нижче в матеріалі Styler покроковий рецепт ванільного коктейлю.
Інгредієнти:
- кубики льоду - 1,5 склянки
- молоко - 350 мл
- ванільне морозиво - 3 кульки (150-200 г)
- ванільні чіпси-боби, vanilla bean chips (за бажанням і можливістю)
- ванільний екстракт - 1/8 чайної ложки (або ванільний цукор за смаком)
Ці інгредієнти нам знадобляться для приготування Мілкшейку (скріншот відео)
Як приготувати смакоту
Змішайте всі інгредієнти в блендері чи подрібнювачі. Збийте протягом хвилинки і наш Milkshake як в МакДональдсі готовий!
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