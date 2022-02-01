Готовим макароны с грибами и курицей в одной кастрюле: вкусный и быстрый способ

Так, для приготовления приготовьте следующие ингредиенты:

4 штуки куриных бедер без костей и кожи;

1 чайная ложка сушеного базилика;

соль;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 средняя луковица;

4 зубчика чеснока;

1/3 стакана белого сухого вина;

250 граммов шампиньонов;

1 литр куриного бульона;

375 миллилитров сливок;

1/3 стакана молока;

300 граммов макарон;

пармезан.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно посыпать куриные окорочка сушеным базиликом, солью и черным молотым перцем.

Далее разогрейте масло на среднем огне, добавьте куриные окорочка и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и извлеките. После этого обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и влейте белого вина. Все это тушите 5 минут.

После этого добавьте нарезанных шампиньонов и жарьте еще 3 минуты. Добавьте бульон, сливки, соль, перец и доведите до кипения.

Теперь добавьте макароны и варите пока они не станут аль-денте (15 минут). Затем посыпьте пармезаном.

Блюдо снимите с огня и дайте постоять 5 минут, чтобы соус загустел. А курицу нарежьте полосками и перемешайте с макаронами.

Блюдо можно украсить петрушкой или укропом.

Рецепт приготовления макарон с грибами и курицей (cafedelites)