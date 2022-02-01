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Готуємо макарони з грибами та куркою в одній каструлі: смачний та швидкий спосіб

Автор: Тетяна Самарук

Господині не дуже люблять довго стояти біля плити та готувати. Тому кулінари поділились швидким рецептом приготування макаронів з куркою та грибами. До того ж така страва готується в одній каструлі, що дуже зручно.

Рецепт опублікувало Cafe delites.

Так, для приготування приготуйте наступні інгредієнти:

  • 4 штуки курячих стегон без кісток та шкіри;
  • 1 чайна ложка сушеного базиліку;
  • сіль;
  • 1 столова ложка оливкової олії;
  • 1 середня цибулина;
  • 4 зубчики часнику;
  • 1/3 склянки білого сухого вина;
  • 250 грамів печериць;
  • 1 літр курячого бульйону;
  • 375 мілілітрів вершків;
  • 1/3 склянки молока;
  • 300 грамів макаронів;
  • пармезан.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно присмачити курячі стегенця сушеним базиліком, сіллю і чорним меленим перцем.

Далі розігрійте олію на середньому вогні, додайте курячі стегенця та обсмажте з обох боків до золотистої скоринки й вийміть. Після цього обсмажте дрібно нарізану цибулю, часник та влийте білого вина. Все це тушкуйте 5 хвилин.

Після цього додайте нарізаних печериць та смажте ще 3 хвилини. Додайте бульйон, вершки, сіль, перець та доведіть до кипіння.

Тепер додайте макарони та варіть поки вони не стануть аль-денте (15 хвилин). Потім посипте пармезаном.

Страву зніміть з вогню і дайте постояти 5 хвилин, щоб соус загус. А курку наріжте смужками й перемішайте з макаронами.

Страву можна прикрасити петрушкою або кропом.

Рецепт приготування макаронів з грибами та куркою (cafedelites)

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