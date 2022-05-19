Готовим ленивую лазанью из лаваша с курицей и грибами: понадобится всего 30 минут

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Лаваш - 5 листов по размеру формы;

Твердый сыр - 250 г.

Мясная начинка:

Отварная куриная грудка или филе - 2 шт;

Шампиньоны - 200 г;

Лук - 1 шт;

Сметана - 4 ст. л. от 20% жирности (или сливки 150 мл);

Куриный бульон - 150 мл (можно заменить на воду);

Соль, перец - по своему вкусу.

Соус:

Масло - 50 г;

Масло - 50 г;

Мука - 3 ст. л;

Молоко - 900 мл;

Соль - щепотка.

Способ приготовления:

Сначала нужно отварить куриные грудки и разделить их на маленькие частицы.

Затем на небольшом количестве масла обжарьте шампиньоны с луком, добавьте специи, сметану, куриную грудку и куриный бульон. Протушите вместе 5 минут. Для соуса нужно растопить в сотейнике сливочное масло с маслом, добавить муку и быстро размешать до однородности.

После этого нужно постепенно вливать молоко, постоянно помешивая веничком. Массу нужно довести до кипения, при этом непрерывно помешивая веничком, чтобы не образовались комочки.

Далее на дно формы положите немного соуса, далее лаваш, мясную начинку и так все слои, пока не закончатся ингредиенты. Важно, чтобы в конце соус и сыр.

Форму накройте фольгой и запекайте 25-30 мин за 200 С.