Готуємо ліниву лазанью з лаваша з куркою та грибами: знадобиться лише 30 хвилин

Зазвичай жінки не люблять довго готувати їжу. Тому на допомогу приходить смачна лазанья з сиром, м'ясною начинкою та соусом.
Рецептом поділилась фудблогер Світлана в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
М'ясна начинка:
Соус:
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно відварити курячі грудки та розділити їх на маленькі частинки.
Потім на невеликій кількості олії обсмажте печериці з цибулею, додайте спеції, сметану, курячу грудку та курячий бульйон. Протушкуйте разом 5 хвилин. Для соусу потрібно розтопити у сотейнику вершкове масло з олією, додати борошно і швидко розмішати до однорідності.
Після цього потрібно поступово вливати молоко, постійно помішуючи віничком. Масу потрібно довести до кипіння, при цьому безперервно помішуючи віничком, щоб не утворилися грудочки.
Далі на дно форми покладіть трохи соусу, далі лаваш, м'ясну начинку і так всі шари, поки не закінчаться інгредієнти. Важливо, щоб в кінці соус і сир.
Форму накрийте фольгою та запікайте 25-30 хв за 200 С.
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