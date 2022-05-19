Готуємо ліниву лазанью з лаваша з куркою та грибами: знадобиться лише 30 хвилин

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

Лаваш - 5 листів за розміром форми;

Твердий сир - 250 г.

М'ясна начинка:

Відварена куряча грудка або філе - 2 шт;

Печериці - 200 г;

Цибуля - 1 шт;

Сметана - 4 ст. л. від 20% жирності (або вершки 150 мл);

Курячий бульйон - 150 мл (можна замінити на воду);

Сіль, перець - до свого смаку.

Соус:

Олія - 50 г;

Масло - 50 г;

Борошно - 3 ст. л;

Молоко - 900 мл;

Сіль - дрібка.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно відварити курячі грудки та розділити їх на маленькі частинки.

Потім на невеликій кількості олії обсмажте печериці з цибулею, додайте спеції, сметану, курячу грудку та курячий бульйон. Протушкуйте разом 5 хвилин. Для соусу потрібно розтопити у сотейнику вершкове масло з олією, додати борошно і швидко розмішати до однорідності.

Після цього потрібно поступово вливати молоко, постійно помішуючи віничком. Масу потрібно довести до кипіння, при цьому безперервно помішуючи віничком, щоб не утворилися грудочки.

Далі на дно форми покладіть трохи соусу, далі лаваш, м'ясну начинку і так всі шари, поки не закінчаться інгредієнти. Важливо, щоб в кінці соус і сир.

Форму накрийте фольгою та запікайте 25-30 хв за 200 С.