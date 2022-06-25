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Готовим ленивые вареники с вишней или черешней: особенно понравится детям

Ленивые вареники с вишней (segodnya.ua)
Автор: Марина Настевич

Ленивые вареники с вишней или черешней - очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. При этом можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.

Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г творога
  • 1 яйцо
  • ~3 ст. л. муки
  • 1 ст. л. сахара
  • 1/3 ч. л. соли
  • + мука для поверхности

Начинка: замороженные или свежие вишня/малина/черника

Соус: йогурт/сметана + сгущенка
+ мука для посыпки поверхности

Приготовление:

К творогу добавляем яйцо, сахар и соль - взбиваем блендером.

Добавляем муку и замешиваем липкое тесто.

Поверхность хорошо присыпаем мукой, выкладываем тесто, катаем колбаску.

Нарезаем на 18-20 частичек, и как на видео вкладываем внутрь вареников начинку.

Варим в кипящей подсоленной воде 4-5 мин после того, как забросили их в воду.

По желанию добавляем к готовым вареникам сметану, йогурт или сгущенку.

Ранее мы писали, как приготовить манники - вкусную альтернативу сырникам.

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