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Готуємо ліниві вареники з вишнею або черешнею: особливо сподобається дітям

Ліниві вареники з вишнею (segodnya.ua)
Автор: Марина Настевич

Ліниві вареники з вишнею чи черешнею - дуже смачна страва, яка відмінно підійде для літнього сніданку. При цьому можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди без кісточок.

Рецептом поділилася фуд-блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • 200 г кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • ~3 ст.л. борошна
  • 1 ст.л. цукру
  • 1/3 ч.л. солі
  • + борошно для поверхні

Начинка: заморожені або свіжі вишня/малина/чорниця

Соус: йогурт/сметана + згущонка
+ борошно для посипки поверхні

Приготування:

До сиру додаємо яйце, цукор і сіль - збиваємо блендером.

Додаємо борошно і замішуємо липке тісто.

Поверхню добре присипаємо борошном, викладаємо тісто, катаємо ковбаску.

Нарізаємо на 18-20 частинок, і як на відео вкладаємо всередину вареників начинку.

Варимо в киплячій підсоленій воді - 4-5 хв після того, як закинули їх в воду.

По бажанню додаємо до готових вареників сметану, йогурт чи згущене молоко.

Раніше ми писали, як приготувати манники - смачну альтернативу сирникам.

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