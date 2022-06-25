Готуємо ліниві вареники з вишнею або черешнею: особливо сподобається дітям

Інгредієнти:

200 г кисломолочного сиру

1 яйце

~3 ст.л. борошна

1 ст.л. цукру

1/3 ч.л. солі

+ борошно для поверхні

Начинка: заморожені або свіжі вишня/малина/чорниця

Соус: йогурт/сметана + згущонка

+ борошно для посипки поверхні

Приготування:

До сиру додаємо яйце, цукор і сіль - збиваємо блендером.

Додаємо борошно і замішуємо липке тісто.

Поверхню добре присипаємо борошном, викладаємо тісто, катаємо ковбаску.

Нарізаємо на 18-20 частинок, і як на відео вкладаємо всередину вареників начинку.

Варимо в киплячій підсоленій воді - 4-5 хв після того, як закинули їх в воду.

По бажанню додаємо до готових вареників сметану, йогурт чи згущене молоко.