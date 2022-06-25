Готовим ленивые вареники с вишней или черешней: особенно понравится детям

Ленивые вареники с вишней или черешней - очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. При этом можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.

Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

200 г творога

1 яйцо

~3 ст. л. муки

1 ст. л. сахара

1/3 ч. л. соли

+ мука для поверхности

Начинка: замороженные или свежие вишня/малина/черника

Соус: йогурт/сметана + сгущенка

+ мука для посыпки поверхности

Приготовление:

К творогу добавляем яйцо, сахар и соль - взбиваем блендером.

Добавляем муку и замешиваем липкое тесто.

Поверхность хорошо присыпаем мукой, выкладываем тесто, катаем колбаску.

Нарезаем на 18-20 частичек, и как на видео вкладываем внутрь вареников начинку.

Варим в кипящей подсоленной воде 4-5 мин после того, как забросили их в воду.

По желанию добавляем к готовым вареникам сметану, йогурт или сгущенку.