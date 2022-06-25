Готовим ленивые вареники с вишней или черешней: особенно понравится детям
Ленивые вареники с вишней или черешней - очень вкусное блюдо, которое отлично подойдет для летнего завтрака. При этом можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды без косточек.
Рецептом поделилась фуд-блогер Anny Cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г творога
- 1 яйцо
- ~3 ст. л. муки
- 1 ст. л. сахара
- 1/3 ч. л. соли
- + мука для поверхности
Начинка: замороженные или свежие вишня/малина/черника
Соус: йогурт/сметана + сгущенка
+ мука для посыпки поверхности
Приготовление:
К творогу добавляем яйцо, сахар и соль - взбиваем блендером.
Добавляем муку и замешиваем липкое тесто.
Поверхность хорошо присыпаем мукой, выкладываем тесто, катаем колбаску.
Нарезаем на 18-20 частичек, и как на видео вкладываем внутрь вареников начинку.
Варим в кипящей подсоленной воде 4-5 мин после того, как забросили их в воду.
По желанию добавляем к готовым вареникам сметану, йогурт или сгущенку.
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