Готуємо ліниві вареники з вишнею або черешнею: особливо сподобається дітям
Ліниві вареники з вишнею чи черешнею - дуже смачна страва, яка відмінно підійде для літнього сніданку. При цьому можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди без кісточок.
Рецептом поділилася фуд-блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- 200 г кисломолочного сиру
- 1 яйце
- ~3 ст.л. борошна
- 1 ст.л. цукру
- 1/3 ч.л. солі
- + борошно для поверхні
Начинка: заморожені або свіжі вишня/малина/чорниця
Соус: йогурт/сметана + згущонка
+ борошно для посипки поверхні
Приготування:
До сиру додаємо яйце, цукор і сіль - збиваємо блендером.
Додаємо борошно і замішуємо липке тісто.
Поверхню добре присипаємо борошном, викладаємо тісто, катаємо ковбаску.
Нарізаємо на 18-20 частинок, і як на відео вкладаємо всередину вареників начинку.
Варимо в киплячій підсоленій воді - 4-5 хв після того, як закинули їх в воду.
По бажанню додаємо до готових вареників сметану, йогурт чи згущене молоко.
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