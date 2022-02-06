Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всех

Так, они готовятся в форме мясных тефтелек, которые затем обкатывают в кляре.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

фарш - 500 г;

лук - 1 шт;

чеснок - 2 зубчика;

перец черный молотый - по своему вкусу;

мука - 100 г;

яйца - 2 шт.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно измельчить лук и чеснок в блендере.

Затем готовые овощи смешать с фаршем, посолить и поперчить. После этого сформируйте шарики.

Дал полученные окуните шарики сначала в ледяную воду, а затем в муку и взбитые яйца, напоследок еще раз в муку.

Пельмени нужно отварить в кипящей воде на сильном огне.

Приятного аппетита!

Рецепт пельменей без теста (freepik)