UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим ленивые пельмени без теста: это необычное блюдо удивит всех

Автор: Татьяна Самарук

Любимым блюдом почти всех украинцев являются пельмени. Однако, это блюдо не очень любят готовить хозяйки. Все потому, что много времени в приготовлении занимает тесто, которое нужно сперва замесить, затем раскатать.

Поэтому кулинары в блоге marafon18_6 в Instagram поделились рецептом приготовления ленивых пельменей без теста.

Так, они готовятся в форме мясных тефтелек, которые затем обкатывают в кляре.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • фарш - 500 г;
  • лук - 1 шт;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • перец черный молотый - по своему вкусу;
  • мука - 100 г;
  • яйца - 2 шт.

Легкий способ приготовления:

Сначала нужно измельчить лук и чеснок в блендере.

Затем готовые овощи смешать с фаршем, посолить и поперчить. После этого сформируйте шарики.

Дал полученные окуните шарики сначала в ледяную воду, а затем в муку и взбитые яйца, напоследок еще раз в муку.

Пельмени нужно отварить в кипящей воде на сильном огне.

Приятного аппетита!

Рецепт пельменей без теста (freepik)

Ранее мы сообщали, как приготовить ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут.

Также мы писали, что известный повар показал, как готовить легендарную киевскую лепешку дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт