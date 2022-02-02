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Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

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Среда 02 февраля 2022 21:10
Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео) Киевскую перепичку дома готовить очень просто (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Недавно знаменитая киевская перепичка подорожала до 30 гривен. И хотя цена уже не такая демократичная, как была раньше, но и она не отпугивает тысячи киевлян и гостей города, которые выстраиваются в очереди за сосиской в тесте на улице Богдана Хмельницкого.

Однако тот, кто не хочет платить один доллар за покупную перепичку, имеет возможность приготовить ее дома. А поможет в этом рецепт известного кулинара и судьи шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского, которым он поделился в своем Instagram.

Киевская перепичка в домашних условиях

Чтобы приготовить это блюдо, не нужны яйца и заваривание. Для 10 сосисок в тесте вам понадобятся:

  • 350 г теплой воды
  • 35-40 г сахара
  • 8-10 сухих дрожжей
  • 520-540 г муки
  • 10 г соли
  • масло для фритюра
  • 10 сосисок

Пошаговый рецепт приготовления

В теплой воде, не выше 38 градусов, надо растворить сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы вы удостоверились в том, что дрожжи активны - это важно.

Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

"Мне понадобилось 520 г муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может уйти больше муки - это зависит от его качества", - говорит кулинар.

Далее надо оставить тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось, а после этого сформировать 10 кусочков по 90 граммов.

Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

Сосиски стоит достать заранее - они должны быть комнатной температуры.

Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

Завернуть сосиски в тесто, хорошо свести края, как на вареники.

Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

Отставить уже сформированные перепички в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2,5 раза.

Между тем стоит подготовить масло без запаха и довести его до 180 градусов. Если же у вас нет термометра - бросьте кусочек теста в масло и проверьте, как он будет жариться.

Осторожно кладите сырые лепешки в масло. Обжаривать надо ориентировочно по одной минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.

Вынимайте перепички на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. И приятного аппетита!

Несколько полезных советов для приготовления перепички:

  • не делайте тесто слишком жидким - такое тесто прилипает к поверхности и впитывает много жира во время жарки
  • очень густое тесто не будет пышным и сочным
  • обязательно дайте тесту хорошо подойти перед жаркой
  • температура на вашей кухне должна быть 25 градусов и выше, не должно быть сквозняков.

Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

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