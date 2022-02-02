Известный повар показал, как готовить легендарную киевскую перепичку дома (фото и видео)

Недавно знаменитая киевская перепичка подорожала до 30 гривен. И хотя цена уже не такая демократичная, как была раньше, но и она не отпугивает тысячи киевлян и гостей города, которые выстраиваются в очереди за сосиской в тесте на улице Богдана Хмельницкого.

Однако тот, кто не хочет платить один доллар за покупную перепичку, имеет возможность приготовить ее дома. А поможет в этом рецепт известного кулинара и судьи шоу "МастерШеф" Владимира Ярославского, которым он поделился в своем Instagram.

Киевская перепичка в домашних условиях

Чтобы приготовить это блюдо, не нужны яйца и заваривание. Для 10 сосисок в тесте вам понадобятся:

350 г теплой воды

35-40 г сахара

8-10 сухих дрожжей

520-540 г муки

10 г соли

масло для фритюра

10 сосисок

Пошаговый рецепт приготовления

В теплой воде, не выше 38 градусов, надо растворить сахар и дрожжи. Сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы вы удостоверились в том, что дрожжи активны - это важно.

Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто.

"Мне понадобилось 520 г муки, чтобы получить мягкое тесто, которое еще может немного прилипать к рукам. У вас может уйти больше муки - это зависит от его качества", - говорит кулинар.

Далее надо оставить тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось, а после этого сформировать 10 кусочков по 90 граммов.

Сосиски стоит достать заранее - они должны быть комнатной температуры.

Завернуть сосиски в тесто, хорошо свести края, как на вареники.

Отставить уже сформированные перепички в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2,5 раза.

Между тем стоит подготовить масло без запаха и довести его до 180 градусов. Если же у вас нет термометра - бросьте кусочек теста в масло и проверьте, как он будет жариться.

Осторожно кладите сырые лепешки в масло. Обжаривать надо ориентировочно по одной минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета.

Вынимайте перепички на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир. И приятного аппетита!

Несколько полезных советов для приготовления перепички: