Готуємо ліниві пельмені без тіста: ця незвичайна страва здивує усіх

Так, вони готуються у формі м`ясних тюфтельок, які потім обкачують у клярі.

Для приготування візьміть наступні інгредієнти:

фарш - 500 г;

цибуля - 1 шт;

часник - 2 зубчики;

перець чорний мелений - до свого смаку;

борошно - 100 г;

яйця - 2 шт.

Легкий спосіб приготування:

Спочатку потрібно подрібнити цибулю та часник у блендері.

Потім готові овочі змішати з фаршем, посолити та поперчити. Після цього сформуйте кульки.

Дал отримані кульки занурте спочатку у крижану воду, а потім у борошно та збиті яйця, наостанок – ще раз у борошно.

Пельмені потрібно відварити у киплячій воді на сильному вогні.

Смачного!

Рецепт пельменів без тіста (freepik)