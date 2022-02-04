Готовим ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут: быстро и очень вкусно

Часто хозяйки дома готовят чебуреки. Это достаточно калорийное и жирное блюдо. Однако, привычную основу из теста можно заменить на обычный лаваш.

Рецептом ленивых чебуреков из лаваша, которые можно приготовить за 5 минут, поделился известный шеф-повар Сергей Поканевич в Instagram .

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

лаваш - 3 шт;

фарш - 500 г;

Лук репчатый - 1 шт;

свежая зелень - 1/2 пучка;

чеснок - 2 зубчика;

яйца - 1 шт"

соль, перец - по вкусу;

вода - 100 мл.

Способ приготовления:

Сначала возьмите фарш, посолите его и поперчите. Затем измельчите лук, зелень и чеснок. Все это преодолевайте до фарша.

После этого налейте воду и тщательно перемешайте.

Затем из лаваша вырежьте круги произвольной величины и равномерно выложите мясную начинку на одну половину, не доходя при этом до боков.

Также одну сторону лаваша смажьте яйцом, накройте второй частью и закрепите бока.

Чебуреки жарьте с обеих сторон до готовности.

Приятного аппетита!