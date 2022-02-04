Готовим ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут: быстро и очень вкусно
Часто хозяйки дома готовят чебуреки. Это достаточно калорийное и жирное блюдо. Однако, привычную основу из теста можно заменить на обычный лаваш.
Рецептом ленивых чебуреков из лаваша, которые можно приготовить за 5 минут, поделился известный шеф-повар Сергей Поканевич в Instagram.
Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- лаваш - 3 шт;
- фарш - 500 г;
- Лук репчатый - 1 шт;
- свежая зелень - 1/2 пучка;
- чеснок - 2 зубчика;
- яйца - 1 шт"
- соль, перец - по вкусу;
- вода - 100 мл.
Способ приготовления:
Сначала возьмите фарш, посолите его и поперчите. Затем измельчите лук, зелень и чеснок. Все это преодолевайте до фарша.
После этого налейте воду и тщательно перемешайте.
Затем из лаваша вырежьте круги произвольной величины и равномерно выложите мясную начинку на одну половину, не доходя при этом до боков.
Также одну сторону лаваша смажьте яйцом, накройте второй частью и закрепите бока.
Чебуреки жарьте с обеих сторон до готовности.
Приятного аппетита!
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