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Готовим ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут: быстро и очень вкусно

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 20:40
Готовим ленивые чебуреки из лаваша за 5 минут: быстро и очень вкусно Рецепт чебуреков из лаваша (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки дома готовят чебуреки. Это достаточно калорийное и жирное блюдо. Однако, привычную основу из теста можно заменить на обычный лаваш.

Рецептом ленивых чебуреков из лаваша, которые можно приготовить за 5 минут, поделился известный шеф-повар Сергей Поканевич в Instagram.

Для приготовления возьмите следующие ингредиенты:

  • лаваш - 3 шт;
  • фарш - 500 г;
  • Лук репчатый - 1 шт;
  • свежая зелень - 1/2 пучка;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • яйца - 1 шт"
  • соль, перец - по вкусу;
  • вода - 100 мл.

Способ приготовления:

Сначала возьмите фарш, посолите его и поперчите. Затем измельчите лук, зелень и чеснок. Все это преодолевайте до фарша.

После этого налейте воду и тщательно перемешайте.

Затем из лаваша вырежьте круги произвольной величины и равномерно выложите мясную начинку на одну половину, не доходя при этом до боков.

Также одну сторону лаваша смажьте яйцом, накройте второй частью и закрепите бока.

Чебуреки жарьте с обеих сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Ранее мы сообщали о рецепт лучшего теста для чебуреков.

Также мы писали, что Клопотенко поделился секретом приготовление сочных чебуреков без фритюра.

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