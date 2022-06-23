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Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий

Фото: Как приготовить торт без выпечки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготовить дома что-то вкусное и сладкое не составит вам труда. Для этого вам не нужна духовка. Предлагаем вкусный торт без выпечки.

Рецептом поделилась кулинар Елена Мироненко.

Вам понадобятся

Основа

  • 400 г шоколадного печенья
  • 125 г растопленного сливочного масла

В пакете скалкой измельчите печенье и добавьте масло. Перемешайте, оставьте треть, а остальное выложите в разъемную форму от 20 см с пергаментом. Плотно разровняйте и поставьте в холодильник.

Крем

  • 1 кг сметаны (жирность не имеет значения)
  • 5-6 яиц
  • 250 г сахара
  • 5 ст.л муки
  • Ванильный сахар 2 пакетика
  • 100 г сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюле с покрытием соедините сметану, яйца, сахар и муку. Хорошо вымешайте венчиком и ставьте варить на средний огонь, постоянно помешивая, пока не станет густым. Выключите огонь. Добавьте масло и ванильный сахар и перемешайте, чтобы масло вошло в крем. Накройте пленкой и дайте охладиться до теплого.

Крем должен загустеть (facebook.com/mironenko.academy)

Переложите в форму и посыпьте оставшимся печеньем с маслом. Отправьте в холодильник на 6 часов.

Украсьте тортик по своему желанию (фото: facebook.com/mironenko.academy)

Читайте также, как ранее блогер рассказала, как приготовить "жареное молоко".

Также мы писали, как дома готовить печенье с предсказаниями.

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