Готовим легкий и очень вкусный торт без выпечки: минимум усилий

Вам понадобятся

Основа

400 г шоколадного печенья

125 г растопленного сливочного масла

В пакете скалкой измельчите печенье и добавьте масло. Перемешайте, оставьте треть, а остальное выложите в разъемную форму от 20 см с пергаментом. Плотно разровняйте и поставьте в холодильник.

Крем

1 кг сметаны (жирность не имеет значения)

5-6 яиц

250 г сахара

5 ст.л муки

Ванильный сахар 2 пакетика

100 г сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюле с покрытием соедините сметану, яйца, сахар и муку. Хорошо вымешайте венчиком и ставьте варить на средний огонь, постоянно помешивая, пока не станет густым. Выключите огонь. Добавьте масло и ванильный сахар и перемешайте, чтобы масло вошло в крем. Накройте пленкой и дайте охладиться до теплого.

Крем должен загустеть (facebook.com/mironenko.academy)

Переложите в форму и посыпьте оставшимся печеньем с маслом. Отправьте в холодильник на 6 часов.

Украсьте тортик по своему желанию (фото: facebook.com/mironenko.academy)