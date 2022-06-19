Рецепт "жареного молока": простой способ приготовить нежный десерт на сковороде

"Жареное молоко" - испанский десерт из очень простых ингредиентов. Leche frita - именно так его называют на родине. В основе десерта заварной крем, обжаренный в панировке.

Ингредиенты:

Для крема:

Молоко - 1 л

Мука - 120 г (можно заменить на крахмал)

Желток - 2 шт.

Сахар - 40 г (по вкусу можно больше)

Ванильный сахар - 10 г

Соль - 1 щепотка

Корица - 1 палочка

Цедра 1 лимона

Для панировки:

Мука - 6 ст. л.

Яйцо - 2 шт.

Соль - щепотка

Для посыпки:

Корица - 1 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Скриншот: таким наш десерт будет внутри

Пошаговое приготовление

Отлейте небольшое количество молока, приблизительно 150-200 мл. Остальное молоко вылейте в кастрюлю, добавьте цедру лимона, палочку корицы и варите на медленном огне до горячего состояния, чтобы молоко насытилось ароматами цедры и корицы.

Муку просейте, маленькими порциями добавьте холодное молоко, перемешивая, чтобы не было комочков. Добавьте сахар, ванильный сахар, щепотку соли и два желтка. Хорошо перемешайте до однородности.

Добавьте к яйцам и муке небольшое количество горячего молока, процеженного через сито, быстро перемешайте, введите остальное молоко. Перелейте в кастрюлю и варите крем до загустения, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Если все же комочки появились, то можно пропустить крем через сито.

Форму выстелите пленкой, переложите крем, разровняйте и накройте сверху пленкой, чтобы не появилась корочка. Оставьте остыть при комнатной температуре, потом поставьте в холодильник на 1,5-3 часа, пока крем полностью не застынет.

Доску припылите мукой, выложите крем, сверху припылите мукой. Разрежьте на 12-16 частей. Каждый кусочек обваляйте в муке.

В яйца добавьте щепотку соли и перемешайте до однородности. Каждый кусочек окуните в яйцо. Потом снова обваляйте в муке.

Обжарьте на большом количестве растительного масла со всех сторон.

Смешайте сахар с корицей, обваляйте жареное молоко.