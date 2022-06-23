Готуємо легкий і дуже смачний торт без випічки: мінімум зусиль

Приготувати вдома щось смачне і солодке не складе вам зусиль. Для цього вам не потрібна духовка. Пропонуємо смачний торт без випічки.
Рецептом поділилася кулінар Олена Мироненко.
Основа
У пакеті качалкою подрібніть печиво і додайте масло. Перемішайте, залиште третину, а решту викладіть в роз'ємну форму від 20 см з пергаментом. Щільно розрівняйте і поставте в холодильник.
Крем
У каструлі з покриттям з'єднайте сметану, яйця, цукор і борошно. Добре вимішайте віночком і ставте варити на середній вогонь, постійно помішуючи, поки не стане густим. Вимкніть вогонь. Додайте масло і ванільний цукор і перемішайте, щоб масло увійшло в крем. Накрийте плівкою і дайте охолонути до теплого.
Крем повинен загуснути (facebook.com/mironenko.academy)
Перекладіть у форму і посипте залишилися печивом з маслом. Поставте в холодильник на 6 годин.
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