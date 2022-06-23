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Готуємо легкий і дуже смачний торт без випічки: мінімум зусиль

Фото: як приготувати торт без випічки (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Приготувати вдома щось смачне і солодке не складе вам зусиль. Для цього вам не потрібна духовка. Пропонуємо смачний торт без випічки.

Рецептом поділилася кулінар Олена Мироненко.

Вам знадобляться

Основа

  • 400 г шоколадного печива
  • 125 г розтопленого вершкового масла

У пакеті качалкою подрібніть печиво і додайте масло. Перемішайте, залиште третину, а решту викладіть в роз'ємну форму від 20 см з пергаментом. Щільно розрівняйте і поставте в холодильник.

Крем

  • 1 кг сметани (жирність не має значення)
  • 5-6 яєць
  • 250 г цукру
  • 5 ст. л борошна
  • Ванільний цукор 2 пакетика
  • 100 г вершкового масла

Покроковий рецепт приготування

У каструлі з покриттям з'єднайте сметану, яйця, цукор і борошно. Добре вимішайте віночком і ставте варити на середній вогонь, постійно помішуючи, поки не стане густим. Вимкніть вогонь. Додайте масло і ванільний цукор і перемішайте, щоб масло увійшло в крем. Накрийте плівкою і дайте охолонути до теплого.

Крем повинен загуснути (facebook.com/mironenko.academy)

Перекладіть у форму і посипте залишилися печивом з маслом. Поставте в холодильник на 6 годин.

Прикрасьте тортик за своїм бажанням (фото: facebook.com/mironenko.academy)

Читайте також, як раніше блогер розповіла, як приготувати "смажене молоко".

Також ми писали, як вдома готувати печиво з передбаченнями.

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