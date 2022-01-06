Готовим легкие салаты, которые можно есть на ночь: быстро и вкусно
Эксперты рекомендуют воздержаться от еды за 3-4 часа до сна и ночных перекусов. Однако, есть или нет на ночь - выбор каждого человека. Поэтому специалисты советуют есть только легкую пищу.
Рецептами легких салатов поделилась нутрициологиня Алена Поддубная в Instagram. Отмечается, что на приготовление вы потратите всего 5 минут и они никак не повлияют на фигуру.
Салат с халуми и персиком
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- халуми - 50 г;
- персик - 50 г;
- голубика - 50 г;
- руккола - 100 г;
- огурцы - 1 шт;
- орегано;
- щепотка соли;
- орехи - 10 г;
- масло - 1 ч. л.
Способ приготовления:
Сначала сыр и персик порежьте и пожарьте на смазанной маслом сковороде 5-7 мин с двух сторон.
Далее возьмите огурец, очистите от кожуры и тонко порежьте.
Затем помойте рукколу, выложите на тарелку, сверху огурцы, сыр, персики, ягоды.
Салат сверху посыпьте орехами и орегано.
Салат с халуми и персиком (скрин с видео)
Салат с малиной и моцареллой
Ингредиенты:
- Творог - 50 г;
- малина - 50 г;
- микс рукколы и базилика;
- огурец - 1 шт;
- орехи;
- соус;
- мед;
- лимонный сок;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
Сначала порежьте сыр. Огурцы нарежьте тонкими полосками и выложите на тарелку.
Выкладываем сыр, ягоды, микс рукколы и базилика и поливаем соусом и присыпаем орехами.
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