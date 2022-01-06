Готовим легкие салаты, которые можно есть на ночь: быстро и вкусно

Названы легкие салаты, которые можно есть на ночь (freepik)

Эксперты рекомендуют воздержаться от еды за 3-4 часа до сна и ночных перекусов. Однако, есть или нет на ночь - выбор каждого человека. Поэтому специалисты советуют есть только легкую пищу.

Рецептами легких салатов поделилась нутрициологиня Алена Поддубная в Instagram. Отмечается, что на приготовление вы потратите всего 5 минут и они никак не повлияют на фигуру.