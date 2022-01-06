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Готовим легкие салаты, которые можно есть на ночь: быстро и вкусно

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 20:39
Готовим легкие салаты, которые можно есть на ночь: быстро и вкусно Названы легкие салаты, которые можно есть на ночь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Эксперты рекомендуют воздержаться от еды за 3-4 часа до сна и ночных перекусов. Однако, есть или нет на ночь - выбор каждого человека. Поэтому специалисты советуют есть только легкую пищу.

Рецептами легких салатов поделилась нутрициологиня Алена Поддубная в Instagram. Отмечается, что на приготовление вы потратите всего 5 минут и они никак не повлияют на фигуру.

Салат с халуми и персиком

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • халуми - 50 г;
  • персик - 50 г;
  • голубика - 50 г;
  • руккола - 100 г;
  • огурцы - 1 шт;
  • орегано;
  • щепотка соли;
  • орехи - 10 г;
  • масло - 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сначала сыр и персик порежьте и пожарьте на смазанной маслом сковороде 5-7 мин с двух сторон.

Далее возьмите огурец, очистите от кожуры и тонко порежьте.

Затем помойте рукколу, выложите на тарелку, сверху огурцы, сыр, персики, ягоды.

Салат сверху посыпьте орехами и орегано.

Готовим легкие салаты, которые можно есть на ночь: быстро и вкусноСалат с халуми и персиком (скрин с видео)

Салат с малиной и моцареллой

Ингредиенты:

  • Творог - 50 г;
  • малина - 50 г;
  • микс рукколы и базилика;
  • огурец - 1 шт;
  • орехи;
  • соус;
  • мед;
  • лимонный сок;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

Сначала порежьте сыр. Огурцы нарежьте тонкими полосками и выложите на тарелку.

Выкладываем сыр, ягоды, микс рукколы и базилика и поливаем соусом и присыпаем орехами.

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