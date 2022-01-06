Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачно

Експерти рекомендують утриматись від їжі за 3-4 години до сну та нічних перекусів. Однак, їсти чи ні на ніч - вибір кожної людини. Тому фахівці радять їсти тільки легку їжу.

Рецептами легких салатів поділилась нутриціологиня Альона Піддубна в Instagram . Зазначається, що на приготування ви витратите лише 5 хвилин і вони ніяк не вплинуть на фігуру.

Салат з халумі та персиком

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

халумі - 50 г;

персик - 50 г;

лохина - 50 г;

рукола - 100 г;

огірки -1 шт;

орегано;

дрібка солі;

горіхи - 10 г;

олія - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку сир та персик поріжте та посмажте на змащеній олією сковороді 5-7 хв з двох сторін.

Далі візьміть огірок, очистіть від шкірки та тонко поріжте.

Потім помийте руколу, викладіть на тарілку, зверху огірки, сир, персики, ягоди.

Салат зверху посипте горіхами та орегано.

Салат з халумі і персиком (скрін з відео)

Салат з малиною та моцареллою

Інгредієнти:

сир - 50 г;

малина - 50 г;

мікс руколи та базиліка;

огірок - 1 шт;

горіхи;

соус;

мед;

лимонний сік;

оливкова олія.

Спосіб приготування:

Спочатку поріжте сир. Огірки наріжте тонкими смужками, викладіть на тарілку.

Викладаємо сир, ягоди, мікс руколи та базиліка і поливаємо соусом та присипаємо горіхами.