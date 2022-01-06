Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачно
Експерти рекомендують утриматись від їжі за 3-4 години до сну та нічних перекусів. Однак, їсти чи ні на ніч - вибір кожної людини. Тому фахівці радять їсти тільки легку їжу.
Рецептами легких салатів поділилась нутриціологиня Альона Піддубна в Instagram. Зазначається, що на приготування ви витратите лише 5 хвилин і вони ніяк не вплинуть на фігуру.
Салат з халумі та персиком
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- халумі - 50 г;
- персик - 50 г;
- лохина - 50 г;
- рукола - 100 г;
- огірки -1 шт;
- орегано;
- дрібка солі;
- горіхи - 10 г;
- олія - 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку сир та персик поріжте та посмажте на змащеній олією сковороді 5-7 хв з двох сторін.
Далі візьміть огірок, очистіть від шкірки та тонко поріжте.
Потім помийте руколу, викладіть на тарілку, зверху огірки, сир, персики, ягоди.
Салат зверху посипте горіхами та орегано.
Салат з халумі і персиком (скрін з відео)
Салат з малиною та моцареллою
Інгредієнти:
- сир - 50 г;
- малина - 50 г;
- мікс руколи та базиліка;
- огірок - 1 шт;
- горіхи;
- соус;
- мед;
- лимонний сік;
- оливкова олія.
Спосіб приготування:
Спочатку поріжте сир. Огірки наріжте тонкими смужками, викладіть на тарілку.
Викладаємо сир, ягоди, мікс руколи та базиліка і поливаємо соусом та присипаємо горіхами.
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