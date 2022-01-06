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Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачно

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 20:39
Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачно Названо легкі салати, які можна їсти на ніч (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Експерти рекомендують утриматись від їжі за 3-4 години до сну та нічних перекусів. Однак, їсти чи ні на ніч - вибір кожної людини. Тому фахівці радять їсти тільки легку їжу.

Рецептами легких салатів поділилась нутриціологиня Альона Піддубна в Instagram. Зазначається, що на приготування ви витратите лише 5 хвилин і вони ніяк не вплинуть на фігуру.

Салат з халумі та персиком

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • халумі - 50 г;
  • персик - 50 г;
  • лохина - 50 г;
  • рукола - 100 г;
  • огірки -1 шт;
  • орегано;
  • дрібка солі;
  • горіхи - 10 г;
  • олія - 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Спочатку сир та персик поріжте та посмажте на змащеній олією сковороді 5-7 хв з двох сторін.

Далі візьміть огірок, очистіть від шкірки та тонко поріжте.

Потім помийте руколу, викладіть на тарілку, зверху огірки, сир, персики, ягоди.

Салат зверху посипте горіхами та орегано.

Готуємо легкі салати, які можна їсти на ніч: швидко та смачноСалат з халумі і персиком (скрін з відео)

Салат з малиною та моцареллою

Інгредієнти:

  • сир - 50 г;
  • малина - 50 г;
  • мікс руколи та базиліка;
  • огірок - 1 шт;
  • горіхи;
  • соус;
  • мед;
  • лимонний сік;
  • оливкова олія.

Спосіб приготування:

Спочатку поріжте сир. Огірки наріжте тонкими смужками, викладіть на тарілку.

Викладаємо сир, ягоди, мікс руколи та базиліка і поливаємо соусом та присипаємо горіхами.

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