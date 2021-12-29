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Врачи рассказали, как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры

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Среда 29 декабря 2021 18:26
Врачи рассказали, как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры Фото: Как накрыть здоровый новогодний стол (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый год наступит уже через пару дней, а украинцы уже практически подготовили праздничный стол. Как сделать так, чтобы он был полезным для здоровья и радостным для всей семьи?

Об этом рассказали медики на странице Школы правильного питания в Facebook.

Не забывайте, что изобилие блюд на столе - это не главное. Важно собраться в кругу любимых людей в праздничный вечер.

Вы сможете приготовить полезные и вкусные угощения без вреда для фигуры и здоровья. На самом деле в этом нет ничего сложного.

Главные советы для праздничного стола

  • Готовить можно несколько блюд разного типа, но для себя выбрать по 1-2 каждого типа, придерживаясь рекомендаций оптимального размера порций;
  • откажитесь от майонеза, отдайте предпочтение легким салатам с пикантными и разнообразными заправками или йогуртом;
  • лучше воздержаться от потребления жирного мяса и уток, лучше приготовить что-нибудь из телятины, курицы, перепелов, кролика;
  • не нужно долго сидеть за столом, лучше сделать два подхода с интервалом 3-4 часа (например, время обеда и ужина);
  • потребляйте алкоголь умеренно, помните о его вреде, предпочитайте сухие напитки небольшой крепости, разбавляйте их водой или добавляйте много льда;
  • безалкогольные напитки должны быть без сахара — вода с цитрусовыми и мятой, настой каркаде и т.п (табу лимонадам, коле, сокам, компотам)
  • Не садитесь голодными за стол, полноценно питайтесь в течение дня.

И помните, что главное количество еды и ее сбалансированность.

Как мы ранее писали, названа самая лучшая закуска под спиртное на Новый год.

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