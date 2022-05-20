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Готовим курицу как KFC, но еще вкуснее: раскрыт секрет хрустящего кляра

Скриншот: Готовим курицу как KFC, но еще вкуснее
Автор: Светлана Мащенко

Рецепт курицы KFC хранится в строгом секрете, но, как оказалось особенный кляр можно сделать еще вкуснее.

Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты

  • Куриное филе - 500 г
  • Соль - 0,5 ч.л (по вкусу)
  • Сушеный чеснок - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу

Для панировки:

  • Мука - 6 ст. л.
  • Крахмал - 2 ст. л.
  • Молоко - 6 ст. л.
  • Разрыхлитель - 0,5 ч. л.
  • Яйцо крупное - 1 шт.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Сахар - 0,5 ч. л.
  • Кориандр, черный молотый перец, сушеный чеснок - по 1/3 ч. л.

Пошаговое приготовление

Нарежьте куриное филе на продольные кусочки. Добавьте соль, сушеный чеснок и черный перец. Дайте промариноваться 10 минут.

Смешайте муку, крахмал, соль, сахар, кориандр, черный перец и сушеный чеснок, разрыхлитель.

Разделите смесь на 2 части. В одну часть добавьте яйцо и молоко.

Каждый кусочек куриного филе окуните в жидкий кляр, потом в муку. Старайтесь хорошо прижимать муку к кляру. Стряхните излишки муки.

Обжарьте в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон по 3-4 минуты до румяной корочки.

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