Готуємо курку як KFC, але ще смачніше: розкрито секрет хрусткого кляра

Рецепт курки KFC зберігається в строгому секреті, але, як виявилося особливий кляр можна зробити ще смачніше.
Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Для панірування:
Наріжте куряче філе на поздовжні шматочки. Додайте сіль, сушений часник і чорний перець. Дайте промаринуватися 10 хвилин.
Змішайте борошно, крохмаль, сіль, цукор, коріандр, чорний перець і сушений часник, розпушувач.
Розділіть суміш на 2 частини. В одну частину додайте яйце і молоко.
Кожен шматочок курячого філе занурте в рідкий кляр, потім в борошно. Намагайтеся добре притискати борошно до кляра. Струсіть надлишки борошна.
Обсмажте в достатній кількості рослинної олії з обох сторін по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.
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