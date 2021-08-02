Готовим кукурузу в микроволновке всего за четыре минуты: самый простой способ!

Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости.
Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в нашем материале.
Ингредиенты:
Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.
Соль, перец и специи - по вкусу.
Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан.
Приготовление:
Натрите солью и любимыми специями каждый початок.
Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.
Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита!
Помните, что кукуруза очень полезна, но употреблять ее нужно в меру
В овоще содержатся: витамины А, С, Е, никотиновая кислота, калий, кальций, натрий, никель, фосфор, магний.
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