UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим кукурузу в микроволновке всего за четыре минуты: самый простой способ!

Автор: Светлана Мащенко

Вареная сладкая кукуруза в початках - одно из наслаждений, за которые мы любим лето. Мы привыкли готовить ее отваривая в воде в течение довольно длительного времени - все зависит от сорта и степени зрелости.

Но есть простой способ приготовить блюдо всего за несколько минут в микроволновке. Как правильно это сделать - читайте ниже в нашем материале.

Ингредиенты:

  • Початки кукурузы очищенные от листьев - 2-3 шт.
  • Соль, перец и специи - по вкусу.
  • Сливочное масло (по желанию) - 1 ч. л. на каждый кочан.

Приготовление:

  • Натрите солью и любимыми специями каждый початок.
  • Сложите кукурузу в чистый полиэтиленовый пакет.
  • Поместите кукурузу в микроволновку на четыре минуты на максимальный режим.

Если нужно, досолите и добавьте сливочное масло. Приятного аппетита!

Помните, что кукуруза очень полезна, но употреблять ее нужно в меру

В овоще содержатся: витамины А, С, Е, никотиновая кислота, калий, кальций, натрий, никель, фосфор, магний.

Овощ оказывает такое полезное воздействие на организм:

  • благотворное действует на работу кишечного тракта и помогает при запорах,
  • выводит из организма "плохой" холестерин и чистит сосудистое русло,
  • хорошо влияет на мочеполовую систему человека,
  • помогает поддерживать хорошее настроение.

Ранее мы писали, что врачи выяснили, кому строго запрещено есть кукурузу.

Читайте РБК-Украина в Google News
кукуруза