Готуємо кукурудзу в мікрохвильовці всього за чотири хвилини: найпростіший спосіб!
Варена солодка кукурудза в качанах - одна з насолод, за які ми любимо літо. Ми звикли готувати її відварюючи у воді протягом досить тривалого часу - все залежить від сорту і ступеня зрілості.
Але є простий спосіб приготувати страву всього за кілька хвилин в мікрохвильовці. Як правильно це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Качани кукурудзи очищені від листя - 2-3 шт.
- Сіль, перець і спеції - за смаком.
- Вершкове масло (за бажанням) - 1 ч. л. на кожен качан.
Приготування:
- Натріть сіллю і улюбленими спеціями кожен качан.
- Складіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет.
- Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим.
Якщо потрібно, досоліть і додайте вершкове масло. Смачного!
Пам'ятайте, що кукурудза дуже корисна, але вживати її потрібно в міру
В овочі містяться: вітаміни А, С, Е, нікотинова кислота, калій, кальцій, натрій, нікель, фосфор, магній.
Овоч надає таке корисний вплив на організм:
- цілюще діє на роботу кишкового тракту і допомагає при запорах,
- виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судинне русло,
- добре впливає на сечостатеву систему людини,
- допомагає підтримувати гарний настрій.