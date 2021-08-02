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Готуємо кукурудзу в мікрохвильовці всього за чотири хвилини: найпростіший спосіб!

Автор: Світлана Мащенко

Варена солодка кукурудза в качанах - одна з насолод, за які ми любимо літо. Ми звикли готувати її відварюючи у воді протягом досить тривалого часу - все залежить від сорту і ступеня зрілості.

Але є простий спосіб приготувати страву всього за кілька хвилин в мікрохвильовці. Як правильно це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

  • Качани кукурудзи очищені від листя - 2-3 шт.
  • Сіль, перець і спеції - за смаком.
  • Вершкове масло (за бажанням) - 1 ч. л. на кожен качан.

Приготування:

  • Натріть сіллю і улюбленими спеціями кожен качан.
  • Складіть кукурудзу в чистий поліетиленовий пакет.
  • Помістіть кукурудзу в мікрохвильовку на чотири хвилини на максимальний режим.

Якщо потрібно, досоліть і додайте вершкове масло. Смачного!

Пам'ятайте, що кукурудза дуже корисна, але вживати її потрібно в міру

В овочі містяться: вітаміни А, С, Е, нікотинова кислота, калій, кальцій, натрій, нікель, фосфор, магній.

Овоч надає таке корисний вплив на організм:

  • цілюще діє на роботу кишкового тракту і допомагає при запорах,
  • виводить з організму "поганий" холестерин і чистить судинне русло,
  • добре впливає на сечостатеву систему людини,
  • допомагає підтримувати гарний настрій.

Раніше ми писали, що лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти кукурудзу.

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кукуруза