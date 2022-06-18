Готуємо кабачкові нагетси в духовці: смачна страва без краплі олії
Кабачкові нагетси в духовці виходять дуже соковитими і м'якими всередині, з чудовою хрусткою скоринкою зовні. При цьому готуються вони без краплі олії.
Рецептом закуски поділилася фуд-блогер Anny Cooking.
Кабачкові нагетси - час приготування 50 хвилин
Інгредієнти:
- 2 невеликі кабачки
- 1 ч. л. солі
- 100 г панірувальних сухарів
- 100 г твердого сиру
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. сухого часнику
- 3 яйця
- ~3 ст. л. борошна
- соус: 2-3 ст. л. сметани, кріп, 1 зубчик часнику
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Приготування:
Кабачки нарізаємо як на відео. Додаємо сіль і залишаємо на 15 хвилин.
Змішуємо сухарі, натертий на дрібній тертці сир, паприку і часник.
Збовтуємо яйця.
Кабачок паніруємо в борошні, яйці і суміші сухарів з смром. Викладаємо на деко, застелене пергаментом.
Випікаємо при 210 градусах 25 хвилин.
Для соусу змішуємо сметану, кріп і натертий часник, якщо треба - трохи солимо.
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