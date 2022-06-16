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Его ели козаки! Клопотенко поделился рецептом народного украинского блюда

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 12:57
Его ели козаки! Клопотенко поделился рецептом народного украинского блюда Клопотенко поделился рецептом кулиша (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Кулиш – народное украинское блюдо, которое обычно готовили для большой семьи в котле, на открытом огне.

Кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко предложил приготовить это лакомство всем желающим.

Вам понадобятся

  • 250 г пшена
  • 1 средняя морковь
  • 1 лук
  • 200 г грибов шампиньонов
  • 20 г сливочного масла
  • 82,5% 50 мл сухого вина
  • 100 мл сливок любой жирности
  • соль и перец по вкусу
  • 3 веточки укропа для подачи
  • 100-150 мл овощного бульона

Для овощного бульона:

  • 1 средняя морковь
  • 1 репчатый лук
  • 100 г корня сельдерея
  • 1 лавровый лист
  • 2 горошины душистого перца
  • 3 горошины черного перца
  • соль по вкусу
  • 2 л воды

Пошаговый рецепт приготовления кулиша

Сварите овощной бульон. Очистите морковь и 100 г корня сельдерея, нарежьте большими кусками. Лук очистите, и сделайте надрезы крест-накрест. Овощи сложите в кастрюлю, залейте 2 л воды, добавьте пряности: 2 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца и лавровый лист. Варите 60 минут на маленьком огне. Посолите по вкусу. После приготовления уберите овощи из бульона и по желанию процедите.

Морковь и лук очистите, и нарежьте мелким кубиком. Грибы шампиньоны (200 г) промойте и нарежьте мелким кубиком. Сковороду разогрейте с 20 г сливочного масла 82,5%, переложите нарезанные овощи и обжаривайте до мягкости лука.

Добавьте в овощи 50 мл сухого вина и выпарите его. У нас на это ушло пять минут. Пшено (250 г) промойте в горячей воде, пересыпьте в овощи. Периодически подливайте овощной бульон. Всего использовав 100-150 мл. Тушите 15 минут на маленьком огне до состояния аль денте.

Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте сразу на стол и украсьте измельченными веточками укропа или любой другой зеленью. Приятного аппетита!

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Евгений Клопотенко
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